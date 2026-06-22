[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

22일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 종목별로 등락이 엇갈리는 혼조세를 나타냈다. 반도체 대형주인 삼성전자(005930)는 검색 비율 19.23%로 가장 높은 관심을 받았지만 주가는 35만 1000원으로 전일 대비 3000원 내린 -0.85%를 기록했다. 반면 SK하이닉스(000660)는 283만 7000원으로 7만 3000원 올라 +2.64%를 나타냈다.가전·전기전자 업종에서는 LG전자(066570)가 23만 3500원으로 +10.40% 상승했고, LG이노텍(011070)도 117만 5000원으로 +2.62% 올랐다. 삼성전기(009150)는 224만 1000원으로 -1.28%를 기록했다. 삼성SDI(006400)는 56만원으로 +0.90%, 삼성물산(028260)은 52만 7000원으로 +7.22% 상승하며 비교적 강한 흐름을 보였다. 삼화콘덴서(001820)도 +4.43% 올라 17만 9100원에 거래됐다.플랫폼·게임주 가운데서는 카카오게임즈(293490)가 1만 1450원으로 상한가인 +29.97%를 기록하며 가장 두드러진 움직임을 보였다. NAVER(035420)는 22만 9500원으로 보합권에 머물렀다. 증권주인 미래에셋증권(006800)은 4만 6550원으로 -4.51% 하락했다.자동차와 조선·기계 관련 종목은 대체로 약세였다. 현대차(005380)는 59만 2000원으로 -3.43% 내렸고, 한화오션(042660)은 12만 1400원으로 -5.45% 하락했다. 삼성중공업(010140)도 2만 6750원으로 -2.90%를 기록했다. LS ELECTRIC(010120)은 24만 6000원으로 -5.02%, 두산에너빌리티(034020)는 9만 6100원으로 -1.84%를 나타냈다.반면 일부 대형주는 강세를 보였다. LG씨엔에스(064400)는 9만 3100원으로 +8.51% 급등했고, SK스퀘어(402340)는 183만 8000원으로 +3.26% 상승했다. 한미반도체(042700)도 30만 2000원으로 +2.37% 올랐다. 에코프로(086520)는 11만 5500원으로 -0.43% 약보합세를 나타냈다.개장 초반 검색 상위 종목군에서는 카카오게임즈의 상한가와 LG씨엔에스, 삼성물산의 강세가 투자자 관심을 끌었지만, 삼성전자와 현대차, 한화오션 등 일부 시가총액 상위 종목은 약세를 보이며 종목별 차별화 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자