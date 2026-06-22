[마감시황] 코스닥, 외국인·기관 순매수에 968.40 마감…개별 종목 장세 두드러져

코스닥이 외국인과 기관의 동반 매수 속에 소폭 반등하며 968.40으로 거래를 마쳤다. 지수 상승 폭은 크지 않았지만 장중 낙폭을 키운 뒤 반등에 성공했고, 시장 내부에서는 상한가 8종목이 나오는 등 개별 종목별 강세가 두드러졌다.22일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 1.81포인트(0.19%) 오른 968.40에 장을 마감했다. 지수는 957.49에 출발한 뒤 장중 944.31까지 밀렸지만 이후 상승 전환해 979.58까지 오르며 회복력을 보였다.수급별로는 외국인이 3115억원, 기관이 1499억원을 순매수하며 지수를 지탱했다. 반면 개인은 4614억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 218억원, 비차익거래 3236억원 순매수로 전체 3454억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반은 종목별 차별화가 뚜렷했다. 상승 종목은 383개, 보합은 53개에 그쳤고 하락 종목은 1297개로 더 많았지만, 상한가 8종목이 나오며 일부 종목으로 자금이 집중됐다. 코스닥 시장에서는 키스트론이 6110원으로 30.00% 올라 상승률 1위를 기록했고 조아제약 659원(29.98%), 베셀 690원(29.94%), 에이테크솔루션 7510원(29.93%), 듀오백 938원(29.92%) 등이 가격제한폭까지 올랐다.상승률 상위 종목군에서는 강한 탄력이 이어졌다. 한울반도체는 2만 3150원으로 29.91%, 크린앤사이언스는 3955원으로 29.89%, 서산은 6250원으로 29.80% 상승했다. 한울소재과학은 2730원으로 28.47%, 크레오에스지는 1만 1350원으로 25.97% 올랐다. 아이텍은 7490원으로 20.61%, 태성은 5만 3200원으로 17.31%, 제주반도체는 13만 4000원으로 17.24% 상승했다.거래도 일부 종목에 집중됐다. JW신약 거래량은 5227만 696주를 기록했고 제주반도체는 1093만 5272주, 한울반도체는 937만 6257주로 집계됐다. 반도체, 제약·바이오, 소재, 소비재 등 여러 업종으로 매수세가 퍼지면서 지수보다 개별 종목 흐름이 더 강하게 나타났다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 0.85% 내린 35만 500원, 에코프로비엠(247540)은 1.59% 하락한 16만 6700원, 에코프로(086520)는 1.29% 내린 11만 4500원으로 마감했다. 레인보우로보틱스(277810)도 2.88% 하락한 57만 3000원을 기록했다. 반면 주성엔지니어링(036930)은 2.49% 오른 19만 7900원, 원익IPS(240810)는 10.58% 급등한 17만 2500원, HLB(028300)는 5.61% 상승한 5만 800원, 이오테크닉스(039030)는 3.91% 오른 51만 8000원으로 거래를 마쳤다.반면 하락률 상위 종목에서는 급락 사례도 속출했다. 프로브잇은 97.06% 내린 18원, 바이온은 96.85% 하락한 19원, 노블엠앤비는 94.16% 떨어진 24원, 아이엠은 88.64% 내린 45원으로 마감했다. 아이오케이이엔엠도 26.62% 하락한 2315원을 기록했다.이날 코스닥 거래량은 6억 1986만 5000주, 거래대금은 9조 527억 1800만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 1229.42, 52주 최저치는 766.57이다. 최근 코스닥은 지난 18일과 19일 각각 3% 넘게 밀린 뒤 이날 소폭 반등에 성공했지만, 지수 반등 강도보다 시장 내부의 종목별 쏠림이 더 뚜렷한 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자