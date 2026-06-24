[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

24일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체 대형주를 중심으로 매수세가 유입되는 가운데 업종별로는 뚜렷한 혼조 양상을 보이고 있다. 검색 비중 상위권에서는 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 나란히 강세를 나타내며 투자자 관심을 끌고 있다.검색 1위인 SK하이닉스는 259만 9000원으로 전일 대비 4만 4000원(1.72%) 상승했다. 거래량은 62만 5413주를 기록했고, 장중 266만 6000원까지 오르며 강한 흐름을 보였다. 검색 2위 삼성전자는 32만 1000원으로 1만 1000원(3.55%) 올라 주요 상위 종목 가운데 돋보이는 상승률을 나타냈다. 거래량은 279만 247주로 가장 활발했다.검색 3위 SK스퀘어(402340)는 184만 2000원으로 0.55% 상승했고, 한미반도체(042700)도 26만 2000원으로 1.55% 올랐다. 삼성SDI(006400)는 47만 2500원으로 0.75% 상승했고, 두산로보틱스(454910)는 9만 2300원으로 3.94% 강세를 나타냈다. 삼성물산(028260)은 47만 6000원으로 4.62% 올라 상위 종목 중 상승폭이 큰 편이었다. 개별 종목 중에서는 엑스게이트(356680)가 2만 2200원으로 12.75% 급등해 가장 두드러진 탄력을 보였다.반면 자동차와 일부 전기전자, 조선, 전력기기 관련 종목은 약세다. 현대차(005380)는 51만원으로 0.20% 내렸고 현대모비스(012330)도 50만 8000원으로 0.39% 하락했다. 삼성전기(009150)는 197만 2000원으로 0.90%, LG전자(066570)는 20만 1500원으로 0.25%, LG이노텍(011070)은 98만원으로 1.11% 각각 밀렸다. NAVER(035420)도 20만 500원으로 0.99% 하락했다.조선 및 중공업주도 부진한 흐름이다. 한화오션(042660)은 10만 3700원으로 0.77% 내렸고, 삼성중공업(010140)은 2만 3750원으로 2.26% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 8200원으로 1.12% 약세를 보였으며, 미래에셋증권(006800)은 4만 800원으로 3.20% 내렸다. LS ELECTRIC(010120)은 22만 3000원으로 4.09% 하락해 상위권 종목 가운데 낙폭이 컸다.전체적으로 개장 초반 검색 상위 종목군은 반도체와 일부 지주·로봇·보안 관련 종목으로 매기가 쏠리는 반면, 자동차·조선·전력기기주에는 차익실현성 매물이 출회되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자