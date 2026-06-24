[서울데이터랩]비트코인 거래대금 47조원대에도 약세…이더리움·솔라나 동반 하락

24일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 24시간 거래량 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보였다. 대장주 비트코인은 9632만 2347원에 거래되며 24시간 기준 2.12% 하락했고, 거래량은 47조 4496억 원으로 집계됐다. 시가총액은 1930조 9945억 원으로 가장 컸지만, 최근 1주일 기준으로도 4.83% 밀리며 시장 전반의 투자 심리 위축을 반영했다.시가총액 2위 이더리움도 약세를 피하지 못했다. 이더리움은 255만 9383원으로 24시간 새 3.71% 하락했고, 거래량은 16조 4851억 원을 기록했다. 솔라나는 10만 6804원으로 3.35%, 리플은 1695원으로 2.08% 각각 내렸다. 비앤비 역시 88만 6771원으로 2.44% 하락해 주요 대형 알트코인 전반이 동반 조정을 받는 모습이었다.거래량 상위권 종목 가운데서는 하이퍼리퀴드와 월드코인의 낙폭이 특히 컸다. 하이퍼리퀴드는 9만 4001원으로 24시간 기준 8.58% 하락했고, 최근 1주일 기준으로는 18.62% 떨어졌다. 월드코인은 793원까지 밀리며 24시간 15.38%, 1주일 25.23% 하락해 상위권 종목 중 가장 가파른 약세를 나타냈다. 비트텐서도 33만 6812원으로 2.82% 내렸지만, 거래량은 1조 6564억 원으로 활발한 매매가 이어졌다.중대형 알트코인도 전반적으로 부진했다. 에이다는 233원으로 4.91%, 지캐시는 63만 1988원으로 7.86%, 수이는 1071원으로 4.21%, 체인링크는 1만 1653원으로 3.94% 각각 하락했다. 니어프로토콜은 3019원으로 4.61%, 라이트코인은 6만 4093원으로 6.45% 밀렸다. 스텔라루멘 역시 294원으로 3.17% 내리며 약세권에 머물렀다.반면 일부 종목은 상대적으로 선방했다. 트론은 506원으로 24시간 기준 1.27% 하락에 그쳤고, 최근 1주일 기준으로는 3.72% 상승해 주요 종목 중 드물게 주간 수익률 플러스를 유지했다. 아발란체는 9854원으로 24시간 기준 1.35% 올라 거래량 상위 20개 종목 가운데 유일한 상승 종목으로 집계됐다. 도지코인도 121원으로 3.71% 하락했지만 시간당 등락률은 보합권에 머물렀다.이날 시장은 높은 거래대금에도 불구하고 매수세가 추세 반전으로 이어지지 못하는 양상이 두드러졌다. 비트코인과 이더리움 등 핵심 자산이 동반 약세를 나타내고, 알트코인 전반의 주간 낙폭도 확대되면서 단기적으로는 변동성 확대 국면이 이어질 가능성에 무게가 실린다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자