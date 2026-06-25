[속보] 일본 북부서 규모 6.9 강진…긴급지진경보 발령
아오모리현 이와테현 앞바다서 발생
일본 기상청 “쓰나미 피해 우려 없어”
일본 혼슈 북부 이와테현 앞바다에서 규모 6.9의 강진이 발생했다.
일본 기상청에 따르면 25일 오전 7시 30분 이와테현 앞바다 수심 50㎞ 지점에서 규모 6.9의 지진이 발생했다.
이번 지진으로 아오모리현 하시카미정에서는 기상청 진도 계급 기준 진도 6강, 하치노헤시에서는 진도 6약의 강한 흔들림이 나타났다.
기상청은 지진 직후 긴급지진경보를 발령했으며, 이번 지진으로 일부 해역의 조수 변화는 있을 수 있지만 쓰나미 피해 우려는 없다고 밝혔다.
당국은 추가 피해 여부를 확인하고 있으며, 여진 발생 가능성에 대비해 주의를 당부했다.
김유민 기자
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