logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[속보] 일본 북부서 규모 6.9 강진…긴급지진경보 발령

김유민 기자
김유민 기자
입력 2026 06 25 07:54 수정 2026 06 25 07:54
기사 소리로 듣기
다시듣기

아오모리현 이와테현 앞바다서 발생
일본 기상청 “쓰나미 피해 우려 없어”

NHK 월드 캡처
NHK 월드 캡처


일본 혼슈 북부 이와테현 앞바다에서 규모 6.9의 강진이 발생했다.

일본 기상청에 따르면 25일 오전 7시 30분 이와테현 앞바다 수심 50㎞ 지점에서 규모 6.9의 지진이 발생했다.

이번 지진으로 아오모리현 하시카미정에서는 기상청 진도 계급 기준 진도 6강, 하치노헤시에서는 진도 6약의 강한 흔들림이 나타났다.

기상청은 지진 직후 긴급지진경보를 발령했으며, 이번 지진으로 일부 해역의 조수 변화는 있을 수 있지만 쓰나미 피해 우려는 없다고 밝혔다.

당국은 추가 피해 여부를 확인하고 있으며, 여진 발생 가능성에 대비해 주의를 당부했다.

김유민 기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이와테현 앞바다에서 발생한 지진의 규모는?
TodayBest

  1. 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

    thumbnail - 서동주 “각자의 길 가기로 결정…많이 허무하고 아쉽다”

  2. “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

    thumbnail - “임신 직전까지 하루 두갑씩 흡연”…골초 고백한 女방송인

  3. 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

    thumbnail - 방송서 갑자기 사라진 여배우…전신에 생긴 ‘이것’ 때문이었다

  4. “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

    thumbnail - “되지도 않는 것들이 떠들어”…안정환, 손흥민 조기 교체 논란에 ‘일갈’

  5. 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

    thumbnail - 평택서 주한미군 폭행해 실신케한 민소매男, 미국국적자였다

  6. “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자

    thumbnail - “2주째 범인 못 잡아” 공포에 떠는 통영…CCTV에 찍힌 복면 쓴 용의자
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved