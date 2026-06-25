[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…삼기에너지솔루션즈 급등, 서산·샤페론 하한가

25일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래 상위 종목은 뚜렷한 종목별 차별화 흐름을 보였다. 거래량 상위권에서는 상승 종목과 하락 종목이 혼재한 가운데 일부 종목은 두 자릿수 급등세를, 일부는 하한가권까지 밀리며 변동성이 확대됐다.거래량 1위는 삼기에너지솔루션즈(419050)로 1964만 7522주가 거래됐다. 주가는 1773원으로 전일 대비 22.11% 급등했다. 조아제약(034940)도 1916만 8219주가 손바뀜되며 990원, 10.00% 상승세를 기록했다. 반면 서산(079650)은 1716만 7072주가 거래되는 가운데 5690원으로 29.93% 급락하며 하한가를 나타냈다.이어 유진기업(023410)은 1126만 8577주 거래에 3740원으로 6.70% 올랐고, 대한광통신(010170)은 1122만 8278주가 거래되며 1.25% 상승한 1만 4550원을 기록했다. JW신약(067290)은 1057만 4776주 거래 속 2345원으로 10.84% 하락했다. 동양파일(228340)은 775만 3424주가 거래되며 2580원, 7.05% 상승했고 키스트론(475430)은 759만 3607주 거래에 6560원으로 15.70% 뛰었다.하락폭이 큰 종목도 적지 않았다. 씨피시스템(413630)은 3085원으로 12.36% 내렸고, 강동씨앤엘(198440)은 1520원으로 29.79% 떨어지며 하한가권에 머물렀다. 노블엠앤비(106520)와 바이온(032980)은 각각 14원, 16원으로 나란히 33.33% 하락했다. 샤페론(378800) 역시 759원으로 29.98% 급락해 하한가를 기록했다.반면 중소형 개별 종목 중심의 강세도 눈에 띄었다. 헝셩그룹(900270)은 876원으로 16.80% 상승했고, 세미티에스(0017J0)는 4520원으로 20.05% 급등했다. 삼익제약(014950)은 9470원으로 10.12% 올랐으며, 와이제이링크(209640)도 4795원으로 17.67% 상승했다. 오텍(067170)과 SDN(099220), 소룩스(290690)는 각각 3.21%, 2.00%, 1.21% 오르며 상대적으로 안정적인 흐름을 보였다.거래대금 기준으로는 대한광통신이 1711억 4000만원으로 가장 많았고, 서산 1372억 6500만원, 삼기에너지솔루션즈 353억 7800만원, 삼익제약 566억 9600만원, 키스트론 471억 1100만원 등이 뒤를 이었다. 거래량이 집중된 종목군 전반에서 수급 쏠림과 함께 단기 변동성이 크게 확대되는 모습이다.장중 코스닥 거래 상위 종목군은 개별 재료와 수급에 따라 주가 흐름이 크게 엇갈리며 투자 심리의 불안정한 단면을 보여주고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자