[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…알테오젠 4%대 강세, 2차전지주는 약세

25일 오후 12시 30분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 뚜렷한 차별화 장세를 나타내고 있다. 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 38만 6500원으로 전일 대비 4.04% 오르며 상단에서 강세를 주도하고 있다. 시가총액 20조 7111억 원으로 코스닥 대장주 지위를 유지한 가운데 거래량은 61만 48주를 기록했다.반면 2차전지 대표주들은 약세가 두드러진다. 에코프로비엠(247540)은 14만 7600원으로 3.21% 내렸고, 에코프로(086520)도 10만 4100원으로 3.34% 하락했다. 두 종목 모두 시가총액이 각각 14조 4398억 원, 14조 1343억 원에 달하지만 장중 투자심리는 다소 위축된 모습이다.상위권에서는 레인보우로보틱스(277810)가 15만 2100원으로 1.17% 상승했고, 코오롱티슈진(950160)도 1만 1500원으로 0.40% 오름세를 보였다. HLB(028300)는 6만 700원으로 0.80%, 리노공업(058470)은 18만 7400원으로 2.58% 상승했으며, 리가켐바이오(141080)는 11만 9500원으로 4.52% 뛰어 비교적 강한 탄력을 나타냈다.반도체 소부장 종목군에서는 종목별 희비가 엇갈렸다. 주성엔지니어링(036930)은 2만 9200원으로 7.24% 급락하며 상위 종목 가운데 낙폭이 가장 컸다. 반면 원익IPS(240810)는 3만 2900원으로 1.53% 상승했고, 심텍(222800)도 2만 4900원으로 6.12% 급등해 강한 흐름을 나타냈다. 이오테크닉스(039030)는 16만 6000원으로 4.21% 하락했고, 피에스케이(319660)는 0.29% 내린 2만 9200원, HPSP(403870)는 0.79% 하락한 3만 200원, ISC(095340)는 0.31% 밀린 4만 9900원에 거래되고 있다.제약·바이오주 역시 종목별 차별화가 이어졌다. 에이비엘바이오(298380)는 3만 8400원으로 0.40% 하락했고, 삼천당제약(000250)은 13만 4500원으로 1.68% 내렸다. 펩트론(087010)은 10만 2000원으로 6.48% 급락했고, 디앤디파마텍(347850)도 2만 9700원으로 2.50% 하락했다. 반면 알테오젠과 리가켐바이오, HLB는 상대적으로 견조한 흐름을 보이며 바이오 내에서도 선별적인 매수세가 유입되는 양상이다.이 밖에 파두(440110)는 1만 3600원으로 3.13% 하락했다. 외국인 비율은 HPSP 30.09%, 리노공업 27.52%, 파두 26.64%, 이오테크닉스 25.28%, 피에스케이 24.89% 등으로 비교적 높은 수준을 나타냈다. 거래량 기준으로는 HPSP가 193만 4906주로 가장 활발했고, 주성엔지니어링 153만 7223주, 디앤디파마텍 90만 3424주 등이 뒤를 이었다.장중 코스닥 시총 상위권은 바이오 강세와 2차전지 약세, 반도체주의 종목별 차별화가 맞물리며 혼조 흐름을 이어가는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자