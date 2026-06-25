[서울데이터랩]삼성전자·SK하이닉스 급등 속 거래 집중…보해양조는 하한가

25일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 반도체 대형주 강세와 일부 중소형 종목의 급등세가 맞물리며 거래가 활발하게 이뤄졌다. 거래 상위 종목군에서는 삼성전자(005930), SK하이닉스(000660) 등 시가총액 상위주의 강한 상승이 두드러졌고, 개별 재료성 매매가 유입된 중소형주들의 변동성도 확대됐다.거래량 기준으로는 보해양조(000890)가 3014만 2145주로 가장 많았지만 주가는 전일 대비 30.00% 내린 2765원으로 하한가를 기록했다. 반면 삼성전자는 2026만 3804주가 거래되며 4.99% 오른 35만 7500원을 나타냈고, 거래대금은 7조 2499억 500만원으로 상위권을 형성했다. SK네트웍스(001740)는 1057만 7753주가 거래되며 11.12% 상승한 1만 590원을 기록했다.급등 종목들도 눈에 띄었다. 다스코(058730)는 22.31% 오른 3865원, 금호전기(001210)는 26.00% 상승한 630원, 계양전기(012200)는 12.64% 오른 7040원에 거래됐다. 금호건설(002990)도 13.73% 상승한 5510원, SK이터닉스(475150)는 24.90% 급등한 4만 7150원으로 강세를 보였다. 반면 부국철강(026940)은 19.97% 하락한 2765원, 대원전선(006340)은 8.59% 내린 1만 220원, 삼화전자(011230)는 3.41% 하락한 2550원으로 약세를 나타냈다.대형 반도체주의 상승 탄력은 특히 두드러졌다. 삼성전자우(005935)는 7.96% 오른 23만 500원에 거래됐고, SK하이닉스는 11.12% 급등한 286만 7000원을 기록했다. SK하이닉스의 거래대금은 8조 8237억 4800만원으로 집계돼 시장의 강한 관심을 반영했다. 이 밖에 대한항공(003490)은 6.67% 오른 2만 9175원, 한화생명(088350)은 3.76% 상승한 4835원, 대우건설(047040)은 1.49% 오른 1만 9770원에 거래됐다.업종과 종목별로 차별화 장세가 심화하는 가운데 투자자들의 수급은 실적 기대가 반영된 반도체주와 단기 모멘텀이 부각된 중소형주에 집중되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자