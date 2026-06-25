사고팔고 또 사고팔고…30대 남성 수익률 ‘꼴찌’ 이유 있었다

유튜브 채널 ‘총총TV Silver Gun’을 운영하는 총총이 주식 투자로 7억원을 잃었다고 고백했다. 유튜브 채널 ‘총총TV Silver Gun’ 캡처

주식 투자 자료사진. 아이클릭아트

“내가 시장을 이길 수는 없구나.”구독자 20만명을 보유한 운동 유튜버 총총은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 약 7억원의 주식 투자 손실 사실을 공개했다. 그는 처음에는 미국 대형 우량주를 중심으로 투자했지만, 높은 수익을 경험한 뒤 레버리지 상품과 급등주 단기 매매에 뛰어들었다고 털어놨다.한때 수억원의 평가이익을 기록했지만 매도 시기를 놓쳤고, 손실을 만회하기 위해 단기 매매를 반복하다 결국 누적 손실 규모가 7억원에 달했다.총총의 사례는 최근 증권사 분석에서 나타난 투자 성향과도 맞닿아 있다.미래에셋증권이 올해 1~5월 잔고 100만원 이상 고객을 대상으로 분석한 결과, 30대 남성 투자자의 누적 수익률은 27.01%로 전 연령·성별 그룹 가운데 가장 낮았다. 반면 70대 이상 남성의 수익률은 42.1%로 가장 높았다.전문가들은 두 집단의 가장 큰 차이로 ‘매매 회전율’을 꼽는다.30대 남성의 평균 매매 회전율은 58.5%로 전 연령대 가운데 가장 높았다. 계좌에 있는 주식을 자주 사고팔았다는 의미다. 반면 70대 남성의 회전율은 27.3%로 가장 낮았다.실제 70대 투자자들은 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 대형 우량주를 장기간 보유하는 경향이 강한 것으로 나타났다. 반면 30대 남성은 성장주와 테마주 비중이 높고 단기 매매 빈도도 높았다.이 같은 경향은 다른 조사에서도 확인된다.NH투자증권이 공개한 2025년 투자자 분석에 따르면 가장 높은 수익률을 기록한 집단은 60대 이상 여성이었다. 40~60대 여성 투자자들이 상위권을 휩쓴 반면, 20대 남성은 최하위에 머물렀다.당시에도 여성 투자자의 평균 회전율은 남성의 절반 수준에 불과했다. 우량주와 ETF를 중심으로 투자하고 시장 변동에 흔들리지 않는 투자 성향이 수익률 차이로 이어졌다는 분석이다.전문가들은 최근 개인 투자자들이 유튜브와 소셜미디어(SNS), 온라인 커뮤니티 등을 통해 투자 정보를 쉽게 접하게 되면서 오히려 과도한 매매에 빠질 수 있다고 지적한다.한 증권업계 관계자는 “상승장에서는 무엇을 사느냐보다 얼마나 오래 보유하느냐가 더 중요할 때가 많다”며 “잦은 매매가 반드시 높은 수익으로 이어지는 것은 아니다”라고 밝혔다.김유민 기자