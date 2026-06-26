[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

26일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목은 반도체 대형주를 중심으로 약세가 두드러진 반면 일부 삼성 계열주와 IT 관련 종목은 강세를 나타내며 혼조 흐름을 보였다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 20.66%를 기록했다. 삼성전자는 35만 3000원으로 전일 대비 5500원(-1.53%) 하락했고, 장중 35만 2000원까지 밀렸다. 2위 SK하이닉스(000660)도 검색 비율 18.99%를 기록한 가운데 284만 5000원으로 7만 2000원(-2.47%) 내렸다. 반도체 대표주의 동반 약세가 개장 초반 투자 심리에 부담을 주는 모습이다.3위 현대차(005380)는 49만원으로 1만 3000원(-2.58%) 하락했고, 4위 SK스퀘어(402340)는 182만원으로 7만 9000원(-4.16%) 떨어져 주요 검색 상위 종목 가운데 낙폭이 큰 편이었다. 두산에너빌리티(034020)(-2.51%), 한화오션(042660)(-1.80%), 알테오젠(196170)(-3.20%), 한미반도체(042700)(-1.83%), 삼성중공업(010140)(-2.94%)도 약세권에 머물렀다.반면 상승 종목도 눈에 띄었다. 5위 삼성전기(009150)는 211만원으로 11만 3000원(+5.66%) 급등했다. 시가는 200만원이었고 장중 214만 3000원까지 오르며 강한 매수세가 유입됐다. 10위 삼성에스디에스(018260)도 20만 3000원으로 1만 2400원(+6.51%) 올라 검색 상위 20종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 14위 LG이노텍(011070)은 98만 2000원으로 2만 9000원(+3.04%) 상승했고, 12위 삼성물산(028260)(+1.35%), 13위 LG씨엔에스(064400)(+1.02%), 16위 삼성SDI(006400)(+1.04%), 19위 SK텔레콤(017670)(+1.53%)도 오름세를 보였다.9위 NAVER(035420)는 19만 9700원으로 보합권에 머물렀다. 시가 20만 500원 대비 소폭 밀렸지만 장중 저가는 19만 8600원, 고가는 20만 1000원으로 제한된 범위에서 움직였다. 7위 SK(034730)는 85만 9000원으로 1000원(+0.12%) 오르며 강보합세를 유지했다.거래량 측면에서는 삼성전자가 190만 6714주로 가장 많았고, SK하이닉스가 44만 7605주로 뒤를 이었다. 삼성중공업 22만 8458주, 두산에너빌리티 16만 2010주, 삼성에스디에스 12만 3507주, 리가켐바이오(141080) 12만 2665주 등도 비교적 활발한 거래를 보였다.개장 초반 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 일부 경기 민감 대형주가 약세를 보이는 가운데 전기 전자와 IT 서비스 일부 종목으로 매수세가 분산되는 양상으로 요약된다. 투자자 관심은 낙폭이 커진 대형주 반등 가능성과 급등 종목의 추가 상승 여부에 쏠릴 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자