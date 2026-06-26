[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…서산·앱코 급등, 바이온·샤페론 급락

26일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목을 중심으로 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈리는 모습이다. 거래량 최상위권에는 삼기에너지솔루션즈(419050), 서산(079650), 키스트론(475430), 파루(043200), JW신약(067290) 등이 자리했으며 일부 종목은 두 자릿수 상승률을 기록한 반면 낙폭이 큰 종목들도 동시에 출현했다.거래량 1위는 삼기에너지솔루션즈로 3276만 4404주가 거래됐다. 주가는 2125원으로 전날 대비 238원 올라 12.61% 상승했다. 서산은 2937만 6673주의 거래량을 기록하며 6550원, 15.11% 상승했고, 키스트론도 1746만 1253주가 거래되며 6700원으로 6.69% 올랐다. 파루는 915원으로 8.67% 상승했고, JW신약은 2325원으로 1.31% 강보합을 나타냈다.상승률 상위권에서는 서산과 앱코(129890)의 움직임이 두드러졌다. 앱코는 1007원으로 14.82% 올랐고, 삼기에너지솔루션즈도 12%대 상승률을 유지했다. 이 밖에 오텍(067170)은 8.92%, 모헨즈(006920)는 8.80%, 유진기업(023410)은 6.48% 상승하며 비교적 견조한 흐름을 보였다.반면 하락 종목의 낙폭도 컸다. 바이온(032980)은 8원으로 42.86% 급락했고, 노블엠앤비(106520)는 9원으로 30.77% 내렸다. 샤페론(378800)도 550원으로 27.54% 급락세를 나타냈다. 세미티에스(0017J0)는 14.01%, 대한광통신(010170)은 12.73%, 씨피시스템(413630)은 12.50%, 빛과전자(069540)는 12.47% 각각 하락하며 투자 심리를 압박했다.거래대금 기준으로는 서산이 17억 3636만원으로 가장 많았고, 키스트론 12억 6575만원, 대한광통신 9억 9308만원, 삼기에너지솔루션즈 6억 7769만원 등이 뒤를 이었다. 거래가 특정 중소형주에 집중되면서 단기 변동성도 확대되는 양상이다.시가총액 측면에서는 대한광통신이 1조 9498억원으로 거래 상위 종목 가운데 가장 컸고, 유진기업 2984억원, 빛과전자 2249억원, JW신약 1303억원, 서산 1310억원 수준으로 집계됐다. 코스닥 장중 수급이 개별 종목 중심으로 빠르게 이동하는 만큼 투자자들은 거래량 급증과 주가 변동성을 함께 점검할 필요가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자