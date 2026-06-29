[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

29일 오전 9시 5분 개장 초반 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주를 중심으로 약세가 두드러지는 가운데 일부 2차전지·전력기기·바이오 종목으로 매기가 분산되는 모습이다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 22.10%를 기록했다. 삼성전자는 현재가 32만 7000원으로 전일 대비 1만 2500원(-3.68%) 내렸고, 장중 33만 5500원까지 올랐다가 32만 5500원까지 밀렸다. 거래량은 318만 8708주로 집계됐다.2위 SK하이닉스(000660)도 18.48%의 높은 검색 비율 속에 260만 7000원으로 5만 6000원(-2.10%) 하락했다. 시가는 263만 6000원, 장중 고가는 265만 5000원, 저가는 258만원이다. 반도체 대표주의 동반 약세가 투자자 관심을 끌고 있는 것으로 풀이된다.시가총액 상위 대형주 가운데서는 현대차(005380)가 47만원으로 2.19% 내렸고, LG전자(066570)는 18만 8600원으로 3.73% 하락했다. SK스퀘어(402340)도 165만 3000원으로 3.90% 밀렸으며, 삼성물산(028260)은 47만 7500원으로 3.44% 하락했다. LG이노텍(011070) 역시 90만 1000원으로 3.22% 약세를 나타냈다.반면 상승 종목도 적지 않았다. 삼성전기(009150)는 204만 3000원으로 2.51% 상승했고, 삼성SDI(006400)는 46만 4500원으로 2.09% 올랐다. 에코프로(086520)는 9만 8300원으로 3.04% 강세를 보였고, 알테오젠(196170)은 36만 1500원으로 5.24% 상승했다.개장 초반 가장 돋보이는 종목은 LS ELECTRIC(010120)이다. LS ELECTRIC은 21만 7500원으로 전일 대비 1만 4500원(7.14%) 급등하며 검색 상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 원익IPS(240810)도 16만 8000원으로 2.56% 올랐고, 한미반도체(042700)는 25만 8500원으로 0.39%, 두산에너빌리티(034020)는 8만 1400원으로 0.37%, 삼성중공업(010140)은 2만 3100원으로 0.43% 각각 상승했다.보합권에서는 LG씨엔에스(064400)가 7만 5100원, 광주신세계(037710)가 5만 2900원에서 움직였다. 한화오션(042660)은 9만 7300원으로 0.71% 내렸고, NAVER(035420)는 19만 4500원으로 0.97% 하락했다.개장 초반 검색 상위 종목 흐름은 반도체와 일부 대형 기술주가 쉬어가는 사이 전력기기, 바이오, 2차전지 관련주로 단기 관심이 순환하는 양상으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자