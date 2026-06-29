[서울데이터랩]코스피 시총 상위주, 장중 혼조…반도체 약세 속 2차전지·바이오 강세

29일 오후 12시 30분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 업종별로 엇갈린 흐름을 나타내고 있다. 반도체 대형주가 지수 부담을 키우는 가운데 2차전지와 바이오, 일부 자동차·금융주는 상대적으로 견조한 흐름을 보이며 장중 차별화가 두드러지는 모습이다.시가총액 1, 2위인 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)는 각각 32만원, 255만 6000원으로 전일 대비 5.74%, 4.38% 하락하고 있다. 거래량은 삼성전자 1788만 9444주, SK하이닉스 294만 7083주로 집계됐다. 삼성전자우(005935)도 20만 8000원으로 5.67% 내리며 반도체 대형주 전반의 약세 흐름에 동조하고 있다.반면 2차전지주는 강한 반등세를 보이고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 38만 3500원으로 15.69% 급등했고, 삼성SDI(006400)도 49만 5000원으로 8.79% 상승 중이다. 다만 LG에너지솔루션과 삼성SDI의 PER은 각각 -55.98배, -87.06배로 나타나 실적보다는 수급과 투자심리 개선이 주가에 더 크게 반영되는 양상이다.바이오와 방산·기계 관련 종목도 강세다. 삼성바이오로직스(207940)는 142만 2000원으로 5.88% 상승했고, 셀트리온(068270)은 17만 7000원으로 6.69% 올랐다. 두산에너빌리티(034020)는 8만 4900원으로 4.69%, HD현대중공업(329180)은 58만 4000원으로 3.55% 상승하며 장중 오름폭을 확대하고 있다.자동차와 금융주는 비교적 안정적인 흐름이다. 현대차(005380)는 48만 5000원으로 0.94%, 기아(000270)는 13만 7600원으로 1.70% 상승하고 있다. 현대모비스(012330)도 0.15% 강보합세다. 금융주에서는 KB금융(105560)이 15만 300원으로 0.67%, 신한지주(055550)가 9만 4600원으로 3.28% 오르며 방어력을 보이고 있다.반면 지주·보험·상사 계열 종목의 낙폭은 상대적으로 크다. SK(034730)는 74만 5000원으로 8.59% 하락했고, 삼성물산(028260)은 45만 9500원으로 7.08%, 삼성생명(032830)은 40만 2500원으로 6.94% 내리고 있다. SK스퀘어(402340) 역시 161만 2000원으로 6.28% 하락해 약세가 두드러진다.한편 외국인 지분율은 KB금융 80.03%, 삼성전자우 76.57%, 신한지주 61.71%, SK하이닉스 50.63%, 삼성전자 47.24% 등으로 높게 나타났다. 시가총액 상위 종목군 전반에서는 반도체 급락이 시장의 하방 압력을 키우는 가운데, 2차전지와 바이오, 일부 경기민감주가 순환매 성격의 상승 흐름을 주도하는 장세로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자