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[서울데이터랩]암호화폐 시가총액 2조1471억 달러, 비트코인 59656달러로 24시간 0.71% 하락

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026 06 29 13:03 수정 2026 06 29 13:03
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글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인게코(CoinGecko)에 따르면 29일 오후 12시 01분 기준, 암호화폐 전체 시가총액은 2조 1471억 달러, 24시간 전체 거래량은 496억 달러로 집계됐다. 비트코인 도미넌스는 55.70%, 이더리움 도미넌스는 8.85%로 나타났다.

비트코인은 5만 9656달러(9214만 6611원)로 24시간 전보다 0.71% 하락했고, 시가총액은 1조 1960억 달러다. 이더리움은 1574달러(243만 1335원)로 0.23% 상승했으며, 시가총액은 1899억 달러로 집계됐다. 리플은 1.04달러(1614원)로 24시간 기준 0.067% 내렸고, 시가총액은 650억 달러를 기록했다.

시가총액 상위 종목 가운데 솔라나는 71.96달러(11만 1143원)로 1.82% 상승했다. 비앤비는 552달러(85만 4158원)로 0.74% 하락했고, 도지코인은 0.07달러(112원)로 1.54% 내렸다. 트론은 0.32달러(496원)로 0.10% 하락한 반면, 체인링크는 7.29달러(1만 1255원)로 0.23% 올랐다.

한편 미국 증시는 직전 거래일 약세로 마감했다. 직전 거래일 마감 기준으로 나스닥 종합지수는 0.24% 하락했고, S＆P 500 지수는 0.05%, 다우존스 지수는 0.09% 내렸다.

투자심리를 보여주는 코인마켓캡 공포탐욕지수는 16으로, 익스트림 피어 구간으로 분류됐다. 이는 시장 전반에 위험회피 심리가 매우 강한 상태로 볼 수 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
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