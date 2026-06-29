[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…금호전기·롯데손해보험 상한가, 삼성전자·SK하이닉스 약세

29일 오후 12시 30분 기준 코스피 시장에서는 거래 상위 종목들의 주가 흐름이 뚜렷하게 엇갈렸다. 중소형 종목을 중심으로 강한 상승세가 나타난 반면, 시가총액 상위 반도체주는 약세를 보이며 지수 부담 요인으로 작용하는 모습이다.이 시각 거래량 상위권에서는 금호전기(001210)가 1925만 6740주가 거래되며 가장 활발한 흐름을 보였다. 금호전기는 현재 1098원으로 전일 대비 29.94% 올라 상한가를 기록했다. 롯데손해보험(000400)도 2245원으로 29.84% 급등하며 상한가에 올라섰다. 다스코(058730)는 4175원으로 21.54% 상승했고, SK이터닉스(475150)는 5만 1000원으로 18.06% 뛰었다.그 밖에 대우건설(047040)은 1만 9790원으로 8.80%, 부국철강(026940)은 2750원으로 8.91%, 한온시스템(018880)은 3825원으로 7.44%, 금호타이어(073240)는 5310원으로 6.41%, 대원전선(006340)은 9560원으로 5.75%, 두산에너빌리티(034020)는 8만 5100원으로 4.93% 상승 중이다. SK증권(001510)과 LG디스플레이(034220)도 각각 5.01%, 4.13% 오르며 강세를 나타냈다.반면 대형 반도체주는 나란히 밀렸다. 삼성전자(005930)는 32만 500원으로 5.60% 하락했고, 삼성전자우(005935)도 20만 8500원으로 5.44% 내렸다. SK하이닉스(000660)는 256만 8000원으로 3.93% 하락했다. 거래대금 기준으로는 SK하이닉스가 7807억 791만원, 삼성전자가 6081억 901만원으로 시장 자금이 대형주에도 집중됐지만 주가 방향은 아래를 향했다.이외에도 SK네트웍스(001740)는 9390원으로 3.30% 하락했고, 맥쿼리인프라(088980)는 1만 370원으로 2.08% 내렸다. 보해양조(000890)와 한화생명(088350)은 각각 1.94%, 0.23% 상승하며 비교적 제한된 등락을 보였다.전체적으로는 상한가 종목과 두 자릿수 급등 종목이 다수 출현하며 개별 종목 장세가 두드러졌지만, 반도체 대형주의 하락이 동반되면서 코스피 거래 상위 종목군 내에서는 순환매와 차별화 양상이 이어지는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자