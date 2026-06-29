[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

29일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색 상위 종목에서는 반도체 대형주의 약세와 2차전지·조선·자동차 관련주의 강세가 동시에 나타났다. 검색 비중 1위는 삼성전자(005930)로 21.57%를 차지했고, 2위는 SK하이닉스(000660)가 19.18%로 뒤를 이었다. 다만 검색 상단을 차지한 두 종목 모두 주가는 하락 마감해 투자자들의 관심이 변동성 확대 국면에 집중된 모습이다.삼성전자는 32만 3000원으로 전일 대비 1만 6500원 내린 4.86% 하락 마감했다. 장중 33만 5500원까지 올랐지만 저가는 31만 6000원까지 밀렸고, 거래량은 3507만 7453주를 기록했다. 삼성전자우(005935)도 21만 500원으로 4.54% 하락해 동반 약세를 나타냈다. SK하이닉스 역시 262만 8000원으로 1.68% 내렸으며, 장중 268만 8000원과 251만 7000원 사이에서 큰 폭의 변동을 보였다.반면 2차전지 종목의 반등은 두드러졌다. 에코프로(086520)는 11만 8000원으로 23.69% 급등했고, LG에너지솔루션(373220)은 40만 500원으로 20.81% 상승했다. 삼성SDI(006400)도 51만 2000원으로 12.53% 올랐다. 낙폭이 컸던 배터리 관련주를 중심으로 저가 매수세가 강하게 유입되며 검색 순위와 주가 상승이 맞물린 흐름을 보였다.자동차와 조선·중공업 관련 종목도 강세를 보였다. 현대차(005380)는 49만 7000원으로 3.43% 상승하며 시가 48만원 대비 오름폭을 키웠고, 장중 50만 4000원까지 올라섰다. 한화오션(042660)은 7.65%, 삼성중공업(010140)은 6.30% 각각 상승했고, 두산에너빌리티(034020)도 8.51% 오르며 산업재 전반에 매수세가 확산됐다.인터넷과 플랫폼, 바이오, 철강주도 동반 강세를 나타냈다. NAVER(035420)는 20만 4000원으로 3.87% 상승했고, 카카오(035720)는 3만 5850원으로 8.14% 뛰었다. 셀트리온(068270)은 8.02%, POSCO홀딩스(005490)는 9.18%, 대우건설(047040)은 8.91% 상승 마감했다. LG전자(066570)도 19만 6700원으로 0.41% 올라 비교적 견조한 흐름을 유지했다.개별 종목 가운데서는 져스텍(153890)의 변동성이 가장 두드러졌다. 져스텍은 1만 7530원으로 40.24% 급등 마감했으며 거래량은 2479만 1717주에 달했다. 다만 시가가 1만 2500원, 고가가 4만 2500원, 저가가 1만 7070원으로 장중 가격 진폭이 매우 컸던 만큼 단기 수급에 따른 변동성 확대 양상으로 풀이된다.이날 검색 상위 종목군은 반도체 대표주의 조정과 함께 2차전지, 조선, 건설, 플랫폼, 바이오 등으로 매기가 순환하는 모습을 보였다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 높은 검색 비중에도 나란히 약세를 보인 반면, 에코프로와 LG에너지솔루션, 삼성SDI 등은 두 자릿수 급등세를 기록해 종목별 온도 차가 뚜렷한 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자