[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조…화신정공 상한가·아난티 22%대 급등

19일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래상위 종목을 중심으로 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다. 거래량 상위권에서는 개별 재료에 따른 매수세가 유입되며 급등 종목이 다수 포진한 가운데 일부 종목은 차익실현 매물로 약세를 보였다.가장 눈에 띄는 종목은 화신정공(126640)이다. 화신정공은 5,380원으로 전일 대비 1,235원 오른 상한가를 기록했고, 거래량은 1161만1803주를 나타냈다. 매수호가가 5,380원, 매도호가는 0원으로 집계돼 상한가에서 매도 물량이 잠긴 모습이다. 시가총액은 1886억원이다.아난티(025980)도 5,520원으로 22.67% 급등하며 거래량 3425만3872주로 코스닥 거래상위 최상단에 올랐다. 대아티아이(045390)는 3,505원으로 16.25% 상승했고, 센서뷰(321370)는 1,643원으로 25.23% 뛰었다. 비보존제약(082800) 역시 3,505원으로 24.96% 오르며 강한 탄력을 보였다. KBI메탈(024840)은 10.13%, 해성옵틱스(076610)는 12.23%, 워트(396470)는 13.37%, HPSP(403870)는 8.56% 상승했다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260)는 1만6260원으로 9.62% 내렸지만 거래량은 2064만6735주로 활발했다. 시스웍(269620)은 10원으로 16.67% 하락했고, PS일렉트로닉스(332570)는 9000원으로 6.74% 밀렸다. JW신약(067290)도 1.13% 약세를 나타냈다.거래대금 기준으로는 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)가 3633억2900만원으로 가장 많았고, HPSP가 2072억6600만원, 아난티가 1793억9500만원, 실리콘투(257720)가 1383억6400만원으로 뒤를 이었다. 실리콘투는 4만5800원으로 2.92% 상승했고, 시가총액 3조34억원을 기록했다. HPSP는 4만6300원으로 올라 시가총액 3조8105억원을 나타냈다.시가총액 상위 거래종목 가운데서는 HPSP와 실리콘투가 나란히 상승세를 보였고, 대한광통신(010170)도 1만2910원으로 0.16% 오르며 강보합권에서 거래됐다. 코데즈컴바인(047770)은 3705원으로 5.56%, 한라캐스트(125490)는 1만2250원으로 3.20%, 엠엑스로보틱스(007820)는 5000원으로 8.70% 상승했다.전체적으로 이날 코스닥 거래상위 종목군은 저가주와 중소형 개별 종목으로 매수세가 집중되며 높은 변동성을 나타내는 모습이다. 상승 종목 수가 우세한 가운데 상한가와 20%대 급등 종목이 다수 등장해 단기 수급 장세 성격이 짙어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자