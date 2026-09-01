[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 약세 확산…알테오젠·에코프로·에코프로비엠 일제히 하락

1일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 약세를 나타내고 있다. 상위 20개 종목 가운데 상승 종목은 HPSP(403870) 1개에 그쳤고, 나머지 대부분 종목이 하락 흐름을 보이며 지수 부담을 키우는 모습이다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 30만1000원으로 전일 대비 6500원(2.11%) 하락했다. 에코프로(086520)는 8만7600원으로 3700원(4.05%) 내렸고, 에코프로비엠(247540)도 11만6700원으로 4100원(3.39%) 밀렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 44만8500원으로 2.61% 하락했고, 주성엔지니어링(036930)도 17만4150원으로 1.61% 내렸다.반도체와 장비주도 대체로 부진하다. 원익IPS(240810)는 10만9500원으로 1.79%, 리노공업(058470)은 6만5400원으로 1.80% 각각 하락했다. 이오테크닉스(039030)는 39만1000원으로 3.22% 내렸고, 심텍(222800)도 12만6400원으로 2.24% 약세다. 피에스케이(319660)는 12만5400원으로 1.80%, ISC(095340)는 16만100원으로 5.55% 하락하며 낙폭이 상대적으로 컸다.바이오주 역시 전반적으로 눌리는 분위기다. HLB(028300)는 3만4650원으로 2.67% 하락한 가운데 거래량은 141만5045주로 상위 종목 중 가장 활발했다. 파마리서치(214450)는 41만2500원으로 3.17%, 에이비엘바이오(298380)는 7만900원으로 2.48%, 펩트론(087010)은 17만200원으로 7.10% 각각 내렸다. 삼천당제약(000250)도 16만4400원으로 2.08%, 리가켐바이오(141080)는 9만3900원으로 2.69% 하락했다.로봇·기타 성장주도 약세를 면치 못했다. 로보티즈(108490)는 25만5000원으로 0.97% 내렸고, 실리콘투(257720)는 5만1800원으로 4.43% 하락했다. 반면 HPSP는 5만900원으로 700원(1.39%) 올라 시총 상위주 가운데 유일한 상승세를 기록했다. 외국인비율은 HPSP가 32.96%로 높았고, 리노공업 31.18%, ISC 30.17%, 이오테크닉스 27.97% 순으로 나타났다.장중 코스닥 대형주 전반이 차익실현 압력에 밀리면서 투자심리는 다소 위축된 분위기다. 특히 2차전지, 바이오, 반도체 장비 등 주도 업종 대표주가 동반 약세를 보이고 있어 오후장에서도 상위 종목들의 반등 강도에 시장 관심이 쏠릴 전망이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자