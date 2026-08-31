수지, 감성 브이로그 공개…멘트 하나 없는데 “얼굴만 봐도 재밌네”

사진=수지 유튜브 캡처

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가수 겸 배우 수지가 일본 도쿄에서의 소탈하고 여유로운 일상을 공개했다.수지는 지난 31일 자신의 유튜브 채널에 ‘도쿄 사부작’이라는 제목의 브이로그 영상을 게재했다. 공개된 영상 속에서 그는 화려한 메이크업과 의상이 아닌 꾸밈없는 모습으로 도쿄에서의 소소한 하루를 온전히 만끽했다.숙소에서 자연스럽게 외출을 준비하고 직접 옷을 정리하는가 하면, 조용한 카페를 찾아 디저트와 커피를 즐기며 태블릿 화면을 바라보며 진지하게 작업에 몰두하기도 했다.이어 도쿄의 한 공원 벤치에 자리를 잡고 지나가는 강아지들과 인사를 하며 여유롭게 시간을 보내는 모습으로 잔잔한 힐링을 선사했다. 민낯에 가까운 수수한 얼굴과 캐주얼한 차림에도 불구하고 감탄을 자아내는 독보적인 청초한 비주얼이 시선을 사로잡았다.영상을 접한 팬들은 “8분 동안 말 한마디 안 하는데 이렇게 재밌다니”, “브이로그가 화보 같다”, “목소리 1도 안 나와도 수지가 서사다” 등 찬사를 아끼지 않았다.한편, 그는 영상 설명란을 통해 “‘현혹’을 기다리며 사부작 사부작”, “‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임’을 기다리며 사부작 사부작”, “요즘 방영하는 ‘안나’를 기다리며 사부작 사부작”이라는 자신의 출연작을 언급한 재치 있는 문구를 남기며 차기작과 방영작에 대한 남다른 애정과 기대감을 드러냈다.영화 ‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임’은 올해 연말 극장 개봉을 목표로 하고 있으며, 디즈니플러스 오리지널 시리즈 ‘현혹’도 비슷한 시기에 공개를 앞둔 것으로 알려졌다.강경민 기자