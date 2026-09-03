[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

3일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 반도체와 전력기기, 대형주를 중심으로 전반적인 강세 흐름을 나타냈다. 상위 20개 종목 가운데 대부분이 상승세를 보인 가운데, SK이노베이션(096770)과 NAVER(035420) 정도만 약세 또는 보합권에 머물렀다.검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 20.74%를 기록했다. 삼성전자는 현재 25만 4500원으로 전일 대비 4000원(1.60%) 상승했고, 장중 25만 5000원까지 올랐다. 2위 SK하이닉스(000660)도 검색비율 16.06%를 기록하며 164만 2000원으로 2만 9000원(1.80%) 상승했다. 반도체 대표주인 삼성전기(009150) 역시 144만 4000원으로 4만 4000원(3.14%) 오르며 상위권에서 상대적으로 강한 탄력을 보였다.시가총액 상위 대형주도 대체로 견조했다. 현대차(005380)는 38만원으로 0.53% 상승했고, LG전자(066570)는 20만 1000원으로 0.25% 올랐다. NAVER는 20만 9000원으로 보합을 나타냈다. SK스퀘어(402340)는 99만 6000원으로 1.43% 상승했고, POSCO홀딩스(005490)도 33만 500원으로 0.15% 강보합 흐름을 보였다.바이오와 성장주군에서도 상승 종목이 우세했다. 알테오젠(196170)은 30만 3500원으로 1.68% 상승했고, HLB(028300)는 3만 3800원으로 1.35% 올랐다. 에코프로(086520)는 8만 3100원으로 1.34%, 엘앤에프(066970)는 12만 5600원으로 0.72% 각각 상승했다. 다만 SK이노베이션은 12만 8800원으로 2.05% 하락해 검색상위 종목 가운데 가장 부진한 흐름을 보였다.산업재와 조선, 전력설비 관련 종목도 강세를 이어갔다. 두산에너빌리티(034020)는 7만 7300원으로 0.91%, 한화오션(042660)은 8만 3600원으로 1.95%, 삼성중공업(010140)은 1만 9990원으로 0.25% 상승했다. LS ELECTRIC(010120)은 19만 6400원으로 0.36% 올랐고, 산일전기(062040)는 19만 4500원으로 1만 700원(5.82%) 급등하며 검색상위 20개 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 한미반도체(042700)도 21만 6000원으로 1.17% 상승했다.개장 초반 검색상위 종목 흐름은 반도체와 전력기기, 일부 바이오주로 매수세가 집중되는 양상으로 요약된다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 높은 검색비율과 함께 동반 상승세를 나타내며 시장 관심을 이끌고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자