[서울데이터랩]비트코인 거래대금 36조원대 1위…알트코인 혼조 속 아비트럼·유니스왑 주목

3일 오후 1시 15분 기준 암호화폐 24시간 거래량 상위 종목 집계에서 비트코인이 압도적인 거래대금을 기록하며 시장 중심에 섰다. 비트코인은 현재가 1억 544만원, 24시간 거래량 36조 4876억원으로 집계됐으며 24시간 기준 0.41% 상승했다. 다만 1주 기준으로는 1.54% 하락해 단기 반등과 주간 조정이 교차하는 흐름을 보였다.시가총액 2위 이더리움은 현재가 326만 3661원, 24시간 거래량 19조 2532억원으로 뒤를 이었다. 다만 24시간 등락률은 -0.17%, 1주 수익률은 -3.63%로 나타나 비트코인 대비 상대적으로 약한 흐름을 보였다. 대형 알트코인 가운데서는 솔라나가 24시간 0.67%, 리플이 1.63%, 비앤비가 0.94% 각각 상승했고, 트론도 1.25% 오르며 비교적 견조한 흐름을 이어갔다.거래량 상위권에서는 개별 종목 장세도 두드러졌다. 수이는 24시간 6.64% 상승했고, 아비트럼은 12.13% 급등하며 강한 탄력을 보였다. 에이다도 4.39%, 라이트코인 2.36%, 테더 골드 2.71%, 도지코인 1.97% 상승하는 등 일부 종목으로 매수세가 확산됐다. 반면 유니스왑은 24시간 기준 7.14% 하락했고 에테나는 5.38%, 에이브는 2.46%, 지캐시는 1.56% 각각 밀렸다.주간 기준으로는 종목별 차별화가 한층 뚜렷했다. 아비트럼은 최근 1주일간 40.48% 올라 가장 강한 상승세를 보였고, 유니스왑도 30.00% 뛰며 중기 모멘텀을 유지했다. 지캐시는 5.20%, 에테나는 3.88%, 수이는 2.31%, 하이퍼리퀴드는 1.74% 상승했다. 반면 도지코인(-4.64%), 테더 골드(-4.11%), 이더리움(-3.63%), 체인링크(-2.79%), 리플(-2.78%) 등은 주간 약세권에 머물렀다.전체적으로는 비트코인이 거래대금과 시가총액 모두에서 시장 중심축 역할을 이어가는 가운데, 알트코인 시장에서는 아비트럼·수이·에이다 등 일부 종목으로 단기 자금이 빠르게 이동하는 순환매 양상이 나타났다. 반면 유니스왑처럼 주간 급등 이후 단기 조정을 받는 종목도 확인돼, 거래량 상위 종목 전반에서는 지수형 상승보다는 종목별 재료와 수급에 따른 선별 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자