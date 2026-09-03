[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

3일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목은 대형 반도체주의 약세와 조선·이차전지·금융주의 강세가 엇갈리는 흐름을 나타냈다. 검색 비중 상위권에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 이름을 올렸지만 주가는 모두 하락 마감했고, 반면 삼성중공업(010140)과 한화오션(042660), LG에너지솔루션(373220), KB금융(105560) 등은 비교적 큰 폭으로 올랐다.검색 1위는 삼성전자였다. 검색비율은 21.86%로 가장 높았고 주가는 전일 대비 500원 내린 25만원에 마감했다. 장중 시가는 25만4000원, 고가는 25만5000원, 저가는 24만3000원을 기록해 장중 변동폭이 컸다. 2위 SK하이닉스도 검색비율 17.94%를 기록했지만 1만7000원 내린 159만6000원으로 거래를 마쳤다. 장중 164만9000원까지 올랐으나 155만8000원까지 밀리며 약세를 보였다.반도체 관련 종목 가운데서는 삼성전기(009150)도 두드러진 약세를 나타냈다. 삼성전기는 5만2000원 내린 134만8000원으로 3.71% 하락했고, 알테오젠(196170)은 1만5500원 내린 28만3000원으로 5.19% 떨어졌다. NAVER(035420)는 0.72% 내린 20만7500원, LG전자(066570)는 0.40% 내린 19만9700원, SK스퀘어(402340)는 0.10% 내린 98만1000원으로 각각 마감했다. 삼성전자우(005935) 역시 0.75% 하락한 18만4100원을 기록했다.상승 종목군에서는 조선·중공업 업종의 탄력이 눈에 띄었다. 삼성중공업은 1710원 오른 2만1650원으로 8.58% 급등하며 검색상위 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 거래량도 712만7666주로 활발했다. 한화오션은 4500원 오른 8만6500원으로 5.49% 상승했고, 두산에너빌리티(034020)도 2600원 오른 7만9200원으로 3.39% 올랐다. 대우건설(047040) 역시 2.89% 상승한 1만6750원에 마감했다.이차전지와 소재주도 강세를 보였다. LG에너지솔루션은 1만8000원 오른 36만5500원으로 5.18% 상승했고, 포스코퓨처엠(003670)은 7800원 오른 18만3800원으로 4.43% 올랐다. POSCO홀딩스(005490)도 1만2000원 상승한 34만2000원으로 3.64% 강세를 나타냈다. 반면 삼성SDI(006400)는 1000원 오른 53만9000원으로 상승 폭이 제한됐고, LS ELECTRIC(010120)은 1.84% 하락한 19만2100원으로 마감했다.자동차와 금융주도 상대적으로 견조했다. 현대차(005380)는 5500원 오른 38만3500원으로 1.46% 상승했으며, KB금융은 8800원 오른 17만7900원으로 5.20% 뛰었다. 에이피알(278470)은 3.10% 하락한 40만6000원으로 약세를 보였다.이날 검색상위 종목 흐름은 시가총액 상위 기술주의 숨 고르기 속에서 조선, 에너지, 금융, 일부 이차전지 종목으로 매기가 분산되는 모습으로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자