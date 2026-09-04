[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 장중 강세…로봇·반도체 장비 급등

4일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 장중 수급은 로봇과 반도체 장비, 바이오 일부 종목으로 확산되는 모습이며, 시총 상위 20개 종목 가운데 하락 종목은 제한적인 흐름을 보였다.시가총액 1위 알테오젠(196170)은 28만7000원으로 전일 대비 4000원(1.41%) 오르며 19조9910억원의 시가총액을 기록했다. 에코프로(086520)는 8만1900원으로 0.24% 상승했고, 에코프로비엠(247540)은 10만6400원으로 0.09% 하락해 대형 2차전지주 내에서는 혼조세가 나타났다.장중 가장 두드러진 종목은 로봇주였다. 레인보우로보틱스(277810)는 46만원으로 5.38% 상승했고, 로보티즈(108490)는 29만8000원으로 19.92% 급등했다. 거래량도 로보티즈가 94만1671주를 기록하며 상위권 종목 가운데 가장 활발한 흐름을 보였다.반도체 장비·부품주도 강세를 주도했다. 주성엔지니어링(036930)은 17만5850원으로 4.67% 상승했고 거래량은 44만3841주를 기록했다. 원익IPS(240810)는 11만1800원으로 6.48% 올라 상승폭이 두드러졌고, 이오테크닉스(039030)도 44만4000원으로 6.22% 뛰었다. ISC(095340)는 17만9300원으로 4.43%, 피에스케이(319660)는 12만5000원으로 2.12%, 리노공업(058470)은 6만6300원으로 3.11% 상승했다. HPSP(403870)는 5만200원으로 보합을 나타냈다.바이오주도 대체로 견조했다. HLB(028300)는 3만4200원으로 4.27% 상승했고, 에이비엘바이오(298380)는 7만500원으로 4.29% 올랐다. 펩트론(087010)은 15만8500원으로 8.12% 강세를 보였고, 리가켐바이오(141080)도 9만2300원으로 4.53% 상승했다. 파마리서치(214450)는 39만1000원으로 2.62%, 삼천당제약(000250)은 15만6900원으로 0.97% 올랐다.이 밖에 파두(440110)는 6만4700원으로 5.20% 상승했다. 반면 심텍(222800)은 11만6100원으로 1.19% 내렸고, 에코프로비엠 역시 소폭 약세를 보이며 일부 종목에서는 차익실현 움직임이 관찰됐다.외국인 보유 비중은 HPSP가 33.26%로 가장 높았고, 리노공업 31.75%, ISC 29.95%, 파두 27.38%, 이오테크닉스 27.74% 등도 높은 수준을 나타냈다. 시총 상위주 전반이 오름세를 보이는 가운데 장중에는 로봇과 반도체 장비 업종으로 매수세가 집중되는 양상이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자