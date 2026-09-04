노홍철, 10년 전 “배우 되고 싶다”던 팬과 재회…배우가 된 ‘그녀’는 누구

사진=노홍철 유튜브 캡처

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사진=이수정 인스타그램 캡처

방송인 노홍철이 광고 촬영 현장에서 배우의 꿈을 이룬 팬과 감격적인 재회를 했다.지난 3일 공개된 노홍철의 유튜브 영상에서는 광고 촬영을 위해 현장을 찾았다가 낯익은 얼굴과 마주쳤다.10여 년 전 노홍철에게 다가가 직접 배우가 되고 싶다는 포부를 밝혔던 배우 이수정은 당시 따뜻한 응원과 격려를 받았던 기억을 떠올리며 감회에 젖었다. 그는 오랜 세월이 흘러 같은 광고 프레임에 서게 된 기적 같은 인연에 놀라움을 감추지 못했다.이수정에게 현재에 이르기까지 결코 평탄하지만은 않은 도전의 연속이었다고 지난 시간을 전했다. 비전공자라는 이유로 초기 진입 장벽이 높았던 현실과 주변으로부터 “TV에 나올 얼굴이 아니다”라는 뼈아픈 말을 듣는 시련을 겪기도 했다. 하지만 “10년을 버티면 자기 분야에서 장인이 될 수 있다”는 신념 하나로 자신과의 싸움을 이어간 끝에 마침내 대중 앞에 배우로 우뚝 서게 됐다.이를 경청하던 노홍철은 과거 방송 초창기를 회상하며 깊은 공감을 표했다. 그는 파격적인 방송 스타일과 패션 때문에 겪어야 했던 편견을 떠올리며 “나도 정신병자라고, 방송 못 한다고 했다”고 솔직하게 털어놨다.이어 “하지만 5년이 지나고 10년이 흐르면서 대중이 나만의 독보적인 캐릭터와 영역을 인정해 주더라”며 묵묵히 제자리를 지키며 버텨 온 시간의 가치를 강조했다.눈앞에 멋진 배우로 성장한 팬의 모습에 감격한 노홍철은 “너무 신기하고 기분이 좋다”며 꿈을 생각에만 그치지 않고 행동으로 옮긴 그를 치켜세웠다. 그러면서 “이미 뭔가 해낸 느낌이 좋았다”며 “시작은 미약했지만 끝은 창대할 것”이라는 격려를 더했다.영상 공개 이후 이수정은 해당 영상에 직접 댓글을 남겼다. 그는 “10년 전, 배우를 꿈꾸던 그 사람이 바로 나예요”라며 “홍철 행님과 한 프레임에 같이 있는 것만으로도 너무 행복했다. 긍정의 기운을 듬뿍 받아서, 덕분에 앞으로 또 10년은 거뜬히 연기할 수 있을 것 같다”고 소감을 밝혔다.끝으로 “우리 또 각자의 자리에서 재미있게 살다가 우연히 만나자”는 인사로 아름다운 재회의 여운을 남겼다.강경민 기자