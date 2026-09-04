[마감시황]코스닥 2.95% 올라 813.50 마감…외국인·기관 동반 매수

코스닥이 외국인과 기관의 동반 매수에 힘입어 2%대 후반 상승 마감했다. 반도체 장비, 로봇, 바이오 종목이 지수 상승을 주도했고, 개인은 차익 실현에 나서며 매도 우위를 보였다.4일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 23.29포인트(2.95%) 오른 813.50에 장을 마쳤다. 지수는 802.32에 출발해 장중 816.54까지 올랐고, 저가는 798.97로 집계됐다. 최근 4거래일 연속 하락 뒤 반등에 성공한 것이다.수급별로는 개인이 4119억원 순매도한 반면 외국인은 2600억원, 기관은 1602억원 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래가 10억원 순매도였지만 비차익거래가 2841억원 순매수로 집계되며 전체 2831억원 매수 우위를 나타냈다.시장 전반의 온기도 뚜렷했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 1199개, 하락 종목은 436개였고 보합은 97개였다. 상한가 4개, 하한가 1개로 집계돼 오름세가 우세했다. 거래량은 5억2986만3000주, 거래대금은 6조6492억500만원이었다.시가총액 상위 종목도 대체로 강세였다. 알테오젠(196170)은 1.94% 오른 28만8500원, 에코프로(086520)는 0.86% 오른 8만2400원에 거래를 마쳤다. 레인보우로보틱스(277810)는 5.15% 상승한 45만9000원, 주성엔지니어링(036930)은 6.13% 오른 17만8300원, 원익IPS(240810)는 9.33% 급등한 11만4800원을 기록했다. 이오테크닉스(039030)는 5.98%, 리노공업(058470)은 3.58%, HLB(028300)는 2.90%, 심텍(222800)은 0.34% 각각 올랐다. 반면 에코프로비엠(247540)은 0.47% 내린 10만6000원으로 마감했다.개별 종목 가운데서는 스카이랩스가 135.00% 급등한 2만3500원으로 가장 높은 상승률을 나타냈다. TPC로보틱스와 E8은 각각 30.00% 올라 상한가를 기록했고, KS인더스트리와 원익홀딩스도 각각 29.93%, 29.91% 상승했다. 반대로 원풍물산은 30.00% 하락해 하한가로 마쳤고, 좋은사람들(-11.84%), 서산(-11.10%), 골프존홀딩스(-10.31%), 엠아이큐브솔루션(-9.76%)도 큰 폭 내렸다.이날 국내 증시는 코스피까지 함께 오르며 전반적인 강세 흐름을 나타냈다. 미국 장기금리 상승세가 진정되고 뉴욕증시가 강세를 보인 점이 투자심리 개선에 힘을 보탰다. 전날 미국 증시에서는 다우존스30산업평균지수가 1.18%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수가 1.06%, 나스닥지수가 1.40% 상승했다.외환시장에서도 위험자산 선호가 반영됐다. 원·달러 환율은 1359.4원으로 전 거래일보다 8.8원 내리며 마감했다. 장중 1350원대로 내려서며 약 1년 2개월 만의 낮은 수준을 기록했다는 점도 증시에 우호적으로 작용했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자