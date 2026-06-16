구교환, 13년 열애 ‘♥이옥섭 감독’과 공식석상...영화 팬들 만난다

사진=콘텐츠 제작사 ‘TEO’ 인스타그램 캡처

사진=쇼박스 제공

사진=이옥섭 감독 인스타그램 캡처

배우 구교환과 연인인 이옥섭 감독이 공식 석상에서 함께 관객을 만난다.15일 쇼박스 측은 공식 계정을 통해 오는 19일 오후 6시 50분 롯데시네마 월드타워에서 진행될 영화 ‘군체’의 관객과의 대화(GV) 일정을 공개했다. 이번 행사에는 연상호 감독을 비롯해 구교환과 이옥섭 감독이 나란히 참석할 예정이다.쇼박스 측은 이번 만남에 대해 “이 조합 이게 되다니. 바라고 바라던 이옥섭 감독, 구교환 배우, 그리고 연상호 감독의 만남”이라며 기대감을 드러냈다.영화 ‘군체’는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 생존자들이 기이한 형태로 진화하는 감염자들에 맞서 사투를 벌이는 작품이다. 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 ‘군체’는 지난 12일부터 14일까지 3일간 30만 1053명의 관객을 불러 모으며 주말 전체 박스오피스 정상을 지켰다.이러한 가운데 13년째 공개 열애 중인 구교환과 이옥섭 감독이 연상호 감독과 함께하는 이번 GV는 팬들에게 큰 관심을 받고 있다.서울예술대학교 영화과에서 연기를 전공한 구교환은 2006년 연극배우로 활동을 시작했다. 이후 2008년 영화 ‘아이들’을 통해 스크린에 데뷔해 자신만의 개성과 안정적인 연기력을 바탕으로 성장했다. 그는 영화 ‘메기’, ‘반도’, ‘모가디슈’, ‘만약에 우리’ 등 장르를 불문하고 폭넓은 연기를 선보이고 있다.이옥섭 감독은 구교환과 같은 서울예술대학교 영화과에서 영화를 전공했다. 그는 특유의 감각적이고 개성 넘치는 연출로 주목받는 영화인이다. 단편 영화 ‘플라이 투 더 스카이’, ‘4학년 보경이’ 등을 통해 평단의 호평을 받았으며, 구교환과 협업한 영화 ‘메기’로 제23회 부산국제영화제 시민평론가상 등 다수의 상을 받으며 연출력을 인정받았다.두 사람은 연인 관계를 넘어 배우와 감독으로 예술적 교감을 나누며 오랫동안 견고한 파트너십을 유지해오고 있다.강경민 기자