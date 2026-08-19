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54세 장동건 ‘너무 달라진 외모’, 아버지도 못 알아봐… “‘얼굴에 무슨 짓을’ 하시더라” 성형설 해명

입력 2026 08 19 14:41 수정 2026 08 19 14:54
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배우 장동건이 최근 불거진 성형설에 대해 직접 해명했다. 유튜브 채널 ‘고소영’에 지난 18일 올라온 영상 속 장동건(왼쪽)이 지난달 초 한 주류 브랜드 행사 참석 당시 포착된 모습(오른쪽)과 관련해 말하고 있다.
배우 장동건이 최근 불거진 성형설에 대해 직접 해명했다. 유튜브 채널 ‘고소영’에 지난 18일 올라온 영상 속 장동건(왼쪽)이 지난달 초 한 주류 브랜드 행사 참석 당시 포착된 모습(오른쪽)과 관련해 말하고 있다.


배우 장동건(54)이 최근 불거진 성형설에 대해 직접 해명했다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘고소영’에는 ‘장동건♥고소영 방송 역사상 최초 부부 토크쇼’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 고소영은 지인들을 초대하는 코너를 새롭게 만들었다면서 첫 게스트로 남편 장동건을 소개했다.

장동건의 실물을 본 제작진은 “실물 보고 깜짝 놀랐다. 진짜 잘생겼다”면서 “최근 왜 논란이 있었는지 이해가 안 간다”고 시술 의혹을 언급했다.

유튜브 채널 ‘고소영’ 캡처
유튜브 채널 ‘고소영’ 캡처


앞서 장동건은 지난달 초쯤 한 패션잡지 소셜미디어(SNS)에 주류 브랜드 론칭 행사 참석 모습이 공개된 직후 시술 의혹에 휩싸인 바 있다.

당시 장동건은 통통해진 볼살과 붉어진 얼굴빛 등 예전과 다른 모습으로 포착돼 눈길을 끌었다. 이에 일부 네티즌들은 성형수술 의혹을 제기하기도 했다.

이와 관련해 장동건은 이날 영상에서 “성형수술 한 걸로 되어 있기 때문에”라며 웃었다.

유튜브 채널 ‘고소영’ 캡처
유튜브 채널 ‘고소영’ 캡처


고소영은 “그게 보정 애플리케이션(앱)으로 찍은 거다. 당연히 우리는 모든 사람이 보정 앱인 걸 알겠다고 생각했는데, 이게 너무 일이 커졌다”고 설명했다.

장동건은 “처음에는 대수롭지 않게 생각했는데, 아버지에게 전화가 왔다. 3일 전에 아버지를 뵀는데 ‘넌 하루 사이에 얼굴에 무슨 짓을 한 거냐’라고 하시더라”며 “그래서 ‘이걸 사람들이 믿는구나’ 싶었다. 작품 개봉할 때보다 전화를 더 많이 받았다”고 말했다.

온라인뉴스부
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