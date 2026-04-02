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‘뉴진스 민지 닮은꼴’ KCM 아내, 출산 직후 놀라운 미모

입력 2026 04 02 10:34 수정 2026 04 02 14:13
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KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’
KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’


가수 KCM의 아내가 출산 두 달 차에도 여신 미모를 뽐내 눈길을 끌었다.

지난 1일 방송된 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’(이하 ‘슈돌’)에는 최근 셋째를 출산한 KCM 부부와 ‘연하 남매’ 서연, 하온이 등장했다.

이날 KCM은 최근 딸부잣집에 피어난 셋째 아들 하온군을 공개했다. KCM은 “출산 예정일보다 6주 빨리 세상에 태어났다. 우리 하온이는 와이프를 똑 닮았다”며 태어난 지 62일이 된 아들을 자랑스레 소개했다.

하온군은 엄마를 닮은 또렷한 이목구비와 웃을 때 양쪽에 깊은 보조개를 가진 모습이다.

KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’
KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’


KCM은 “서연이가 조그마한 아이를 잘 챙기려고 한다. 보는 내내 ‘이래도 되나’ 싶을 정도로 너무 예쁘다”며 막내동생을 잘 챙기는 딸 서연이를 향한 흐뭇함을 드러냈다.

셋째 하온군의 공개에 이어 눈길을 끈 것은 최근 아이를 출산한 KCM 아내의 미모였다. VCR를 지켜보던 랄랄은 “어머님은 진짜 출산을 하신 게 맞느냐”고 놀라워했다.

만삭 당시에도 뉴진스 민지, 올리비아 핫세 닮은꼴로 화제가 됐던 KCM 아내는 출산 이후에도 여전히 아름다운 미모로 눈길을 끌었다. 랄랄은 “반짝반짝 빛이 난다. 그냥 흰 티셔츠에 머리도 대충 묶었는데”라며 감탄했다.

온라인뉴스부
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