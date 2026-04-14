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‘엉덩이까지 노출’…신화 이민우, 누드집 공개

입력 2026 04 14 09:38 수정 2026 04 14 09:38
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유튜브 채널 ‘동해물과 백두은혁’
유튜브 채널 ‘동해물과 백두은혁’


그룹 ‘신화’ 멤버 이민우가 과거 발간한 누드 화보집과 관련해 정산을 받지 못했다고 고백했다.

이민우는 지난 13일 공개된 유튜브 채널 ‘동해물과 백두은혁’에 멤버 앤디와 함께 출연했다.

이날 방송에서 이민우는 아이돌 최초의 시도로 화제를 모았던 누드 화보집을 언급했다.

그는 “제작하기로 한 쪽에서 사고가 있어서 정산을 받지 못했다”며 “정확한 부수는 모르지만 몇만 부 정도만 찍고 그 이상은 제작되지 않은 레어템”이라고 덧붙였다.

제작진은 당시 누드집을 직접 공개하며 현재 중고 시장에서 20만~30만원대에 거래된다고 소개했다.

진행자 동해가 “기획안만 봐도 ‘미쳤다’고 했을 것 같다”고 놀라자 이민우는 “예전에는 새로운 시도를 많이 했다”고 덧붙였다.

당시 미국 체류 중이라 촬영에 참여하지 않았던 앤디는 “아쉬운 마음이 1%도 없다”고 답해 웃음을 자아냈다.

온라인뉴스부
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