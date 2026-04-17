logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

재혼 김구라, 6살 딸 수현 공개…귀여운 ‘공주님 옷’

입력 2026 04 17 06:35 수정 2026 04 17 06:35
기사 소리로 듣기
다시듣기
tvN STORY 예능 ‘육아인턴’
tvN STORY 예능 ‘육아인턴’


방송인 김구라가 늦둥이 딸을 공개했다.

16일 방송된 tvN STORY 예능 ‘육아인턴’ 2회에서는 현역 아빠 김구라가 5살 서진이, 9개월 서현이를 돌보는 이경규를 위해 육아 지원군으로 투입됐다.

이날 이경규가 딸이 6살 됐지 않냐고 묻자 김구라는 “얘(서진이)보다 한 살 많다”고 답했다.

이어 김구라는 집으로 영상통화를 걸더니 자신의 딸 수현이를 서진이에게 소개해줬다. 수현은 공주님 차림에 요술봉을 들고 있었다.

김구라는 전화 너머 수현이에게 “동생 어떠냐. 동생 안녕 그래”라고 시키고, 서진이에게도 “누나 안녕 그래”라고 시켰다.

자신의 딸을 깨알 자랑한 김구라는 “한 번씩 보여주면 시간 가니까”라고 너스레 떨었다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
김구라가 ‘육아인턴’에서 돕기 위해 온 아이의 아빠는?
TodayBest

  1. 손예진♥현빈, 가족여행 쓰리샷 포착 “아들 AI인 줄” 깜짝

    thumbnail - 손예진♥현빈, 가족여행 쓰리샷 포착 “아들 AI인 줄” 깜짝

  2. “최악, 참혹했다” 안정환 폭발…“감독 책임, 졌잘싸도 아니다” 홍명보 직격

    thumbnail - “최악, 참혹했다” 안정환 폭발…“감독 책임, 졌잘싸도 아니다” 홍명보 직격

  3. 전반전 벤치 지킨 손흥민…“홍명보가 모멸감 준 것, 상식 아니다” 신문선 일갈

    thumbnail - 전반전 벤치 지킨 손흥민…“홍명보가 모멸감 준 것, 상식 아니다” 신문선 일갈

  4. “밤12시 男女가 몰래 싹둑”…수원 핫플 ‘파란대문 장미’ 충격적인 현재 모습

    thumbnail - “밤12시 男女가 몰래 싹둑”…수원 핫플 ‘파란대문 장미’ 충격적인 현재 모습

  5. 장항준 ‘수입 대박’ 난 근황…“김은희, 이제 내 카드 쓴다”

    thumbnail - 장항준 ‘수입 대박’ 난 근황…“김은희, 이제 내 카드 쓴다”

  6. 경찰에 침 뱉은 ‘잠실 시위’ 40대女 “나도 목 졸렸다, 억울하다”…법원 “구속”

    thumbnail - 경찰에 침 뱉은 ‘잠실 시위’ 40대女 “나도 목 졸렸다, 억울하다”…법원 “구속”
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved