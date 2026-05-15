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김연아♥고우림 부부싸움 목격담…“혼나고 있더라”

입력 2026 05 15 16:19 수정 2026 05 15 16:19
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김연아 전 피겨스케이팅 선수와 남편인 가수 고우림. 2025.7.2 김연아 인스타그램
김연아 전 피겨스케이팅 선수와 남편인 가수 고우림. 2025.7.2 김연아 인스타그램


가수 강남이 고우림·김연아 부부의 일화를 공개한다.

17일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능물 ‘냉장고를 부탁해’에는 강남·이상화 부부와 포레스텔라 고우림이 출연한다.

이상화와 결혼 8년 차인 강남은 “결혼하고 이렇게까지 저를 잡아줄 줄 몰랐다”며 이상화의 철저한 관리 아래 지내고 있다고 고백한다.

강남은 이상화와 차를 타고 이동하던 중 왕십리에서 내려 용산 집까지 뛰어가야 했던 일화도 전한다.

고우림은 아내 김연아에 대해 “순발력이 확실히 다른 것 같다”며 뜻밖의 괴력과 순발력 일화를 공개한다.

JTBC 예능물 ‘냉장고를 부탁해’
JTBC 예능물 ‘냉장고를 부탁해’


또 고우림이 김연아와 한 번도 싸운 적이 없다고 하자, 강남은 “그때 혼난 적 있잖아”라고 폭로해 고우림을 당황케 한다. 강남은 “내가 이 자리에 있는 이유가 뭔지 아냐”며 고우림·김연아 부부의 에피소드를 예고한다.

강남·이상화 부부의 냉장고와 고우림·김연아 부부의 에피소드는 17일 오후 8시 50분 JTBC 예능물 ‘냉장고를 부탁해’에서 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
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