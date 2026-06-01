logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“사내 커플” 깜짝…‘42세’ 양상국, 日레이싱 모델 출신과 ♥핑크빛 기류

입력 2026 06 01 14:07 수정 2026 06 01 14:09
기사 소리로 듣기
다시듣기
TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면
TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면


개그맨 양상국이 일본 레이싱모델 출신 요시미 아야와 소개팅에 나선다.

1일 오후 10시 방송되는 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 양상국의 소개팅 현장이 공개된다.

선공개 영상에 따르면 개그맨 박영진은 결혼 상대를 찾고 있는 양상국을 위해 소개팅 주선자로 나섰다.

박영진과 양상국의 식사 자리에 일본인 여성 아야가 등장했다.

박영진은 “이름은 ‘아야’라고 한다. 한국에 온 지는 3년 됐다”며 그를 소개했다.

TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처
TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 방송화면 캡처


이어 아야에게 “(양상국의) 외모는 몇 등급이냐”고 물었다. 아야는 “1등급이다”라고 답했다.

두 사람은 자동차 레이싱이라는 공통점도 있었다.

일본에서 레이싱모델로 활동했던 아야는 “상국씨 레이싱 하셨다고”라고 말했다.

양상국은 11년 경력의 카레이서다. 그는 “제가 이번 개막전에서 2등 했다”며 경기 영상을 아야에게 보여줬다.

이에 아야는 “제가 옆에서 우산 씌워드려야 하는 것 아니냐”고 전했다. 박영진은 “(둘이 사귀면) 사내 커플 아니냐”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
아야가 양상국의 외모에 매긴 등급은?
TodayBest

  1. ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

    thumbnail - ‘삼성전자 부장♥’ 이현이 “남편 성과급 전혀 몰라”… 박준규 ‘충격’ 이유는

  2. 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

    thumbnail - 배우 김수현 ‘눈물’ 1년여만에 드디어…“7월 광고 촬영” 활동 재개

  3. “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

    thumbnail - “선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

  4. “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

    thumbnail - “최악의 경우 자궁 적출” 충격…김동현, ♥아내 넷째 출산 앞두고 무슨 일

  5. “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

    thumbnail - “우리 엄마 김치녀” SNS 비공개글 퍼진 女인플루언서 ‘발칵’

  6. 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말

    thumbnail - 강도에 폭행당한 배우 김규리…당시 출동한 경찰에 남긴 말
연예의 참견
더보기
여기 이슈
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved