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“3년 만에 건강검진, 결과는…” 김대호, 충격 근황 전해졌다

입력 2026 06 04 10:43 수정 2026 06 04 10:43
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MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 방송화면
MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 방송화면


방송인 김대호가 건강을 위해 운동에 나선다.

5일 오후 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 ‘인왕산 날다람쥐’가 된 김대호가 등산하는 모습이 담겼다.

이날 김대호는 “최근 3년 정도 건강검진을 놓쳤다가 얼마 전에 건강검진을 했다”라며 결과가 충격적이었다고 밝힌다.

이어 건강을 찾기 위해 운동을 열심히 하는 중이라고 전한다.

이후 김대호는 동네 시장을 찾아 신선한 해산물부터 각종 채소, 과일까지 제철 식재료를 산다.

이에 어떤 음식으로 건강을 챙길지 궁금증을 더한다.

또한 김대호는 철물점에 들러 600개의 대형 못과 경첩을 구매해 그 이유를 궁금하게 한다.

‘나 혼자 산다’는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램이다.

김대호는 지난 2011년 MBC에 아나운서로 입사한 뒤 지난해부터 프리랜서 방송인으로 활동 중이다.

온라인뉴스부
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