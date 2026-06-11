“43살에 급하게 결혼…2년 만에 이혼” 고백한 여배우

배우 양정아. KBS1 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 캡처

배우 양정아. KBS1 ‘황신혜의 같이 삽시다’ 캡처

배우 양정아가 이혼에 대해 처음으로 언급했다.10일 방송된 KBS1 ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 황신혜, 신계숙, 양정아가 가정사를 털어놓으며 속 깊은 이야기를 나눴다.이날 양정아는 “난 태어나서 결혼하기 전까지 부모님과 살았고 결혼해서 2년 동안 잠깐 떨어져 있었다”면서 “이혼하고 나서 엄마 아빠 집으로 들어왔다”고 그동안 쉽게 꺼내지 못했던 이혼에 대해 언급했다.그는 “제가 43살에 결혼했다”면서 “급하게 빨리 했다”고 밝혔다.이에 황신혜는 “43살에 결혼한 게 놀랍다”면서 “갔다가 돌아올 나이에 했다”고 놀랐다.신계숙은 “철이 들 만큼 들어서 한 것 아냐. 판단력도 있고”라고 말했고, 양정아는 “철이 없었다. 그때도”라면서 “그건 철이 든 것과 상관없는 것 같다”고 털어놨다.양정아는 지난 2013년 3세 연하 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼 소식을 알린 바 있다.이날 양정아는 “난 엄마랑 5분 만이라도 눈을 마주치고 엄마가 내 이름을 불러주고 같이 대화를 하는 게 소원”이라며 아픈 가족사도 고백했다.그는 “지난해 12월부터 내 생활은 다 멈췄다. 엄마가 허리 골절로 입원하시고 치료를 받고 계시는데 주중엔 내가, 주말엔 동생이 간병을 하다 이제 간병인의 도움을 받고 있다. 금방 집으로 돌아오실 줄 알았지, 이렇게 오래 입원하실 줄은 몰랐다”라고 힘겹게 털어놨다.이어 “단 5분이라도, 엄마랑 이야기하고 싶다. 그 시간이 너무 그립다. 같이 눈을 마주치며 밥을 먹고 싶다는 게 무슨 말인지 안다”며 오열했다.온라인뉴스부