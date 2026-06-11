황정음, 이혼 후 ‘바퀴벌레’ 드글드글한 곳에서 사는 근황 ‘충격’

황정음 유튜브 채널 캡처

배우 황정음이 단독주택의 현실에 한숨을 쉬었다.10일 황정음 유튜브 채널에는 “챗GPT한테 팩폭(?)당한 날”이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 황정음은 유튜브 댓글 읽기에 이어 챗GPT를 이용해 자신의 인생 그래프를 확인하며 지난 시간을 돌이켜 봤다. 하지만 이야기를 나누던 중 화면 안에 파리가 나타났고, 황정음은 “파리가 자꾸 날아다닌다”고 웃었다.이때 제작진 사이에서 어수선한 분위기가 일더니 “벌레 있어요”라고 말해 소란이 일었다. 제작진은 “이 집 왜 이렇게 벌레가 많아?”라고 물었고, 황정음은 “200마리 나왔다니까?”라며 태연하게 살충제와 물티슈를 꺼내 들었다.제작진은 “바퀴벌레! 바퀴야?”라고 소리 질렀고, 황정음은 “바퀴벌레 진짜 싫어하는데 지금 한 200마리 잡았다니까”라며 익숙한 듯 살충제로 잡았다.이를 본 제작진은 “원래 이렇게 벌레 잘 잡냐”고 물었고, 황정음은 “바퀴벌레는 원래 상대 안 하는데 사람이 없으니까 제가 해야죠”라고 씁쓸하게 웃었다.제작진이 “청소할 때 한 300마리 잡았다고 하지 않았냐”라고 묻자, 황정음은 “아직도 나오고 바퀴벌레약도 다 해놨다. 단독주택은 다 그렇다고는 하는데 모기, 파리 다 너무 많다”며 “지하에 쥐도 있다”고 충격을 호소했다.벌레 사태에 장비 보호를 위해 급격히 바닥과의 거리 두기에 나선 제작진은 “같이 사는 거냐 지금도”라고 물었고, 그는 “같이 살죠”라며 덤덤한 모습을 보였다.특히 촬영을 이어가던 중 어디선가 알 수 없는 소리가 들려왔고, 제작진은 “쥐 소리 아니냐”며 공포에 떨었다. 이에 황정음은 “맞다”고 답하면서도 “이런 소리가 자주 나냐”는 질문에 “자주 안 난다. 오늘 왜 이래?”라고 당황해 웃음을 안겼다.한편 황정음은 지난해 5월 전남편과 이혼 후 현재 홀로 두 아들을 양육 중이다. 그는 유튜브 첫 영상을 통해 “제가 그동안 이사를 했다. 그래서 오늘은 새로운 보금자리를 한번 구경시켜 드리겠다”며 이혼 후 이사한 새 단독주택을 공개하기도 했다.온라인뉴스부