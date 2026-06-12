“남규리, 동시에 3명에게 고백받아…다 유명한 가수, 배우들” 깜짝

그룹 씨야 남규리가 남자 연예인 3명에게 동시에 고백을 받은 적이 있다고 고백했다. 유튜브 예능프로그램 ‘트루만쇼’ 영상 캡처

그룹 씨야 남규리가 남자 연예인 3명에게 동시에 고백을 받은 적이 있다고 밝혔다.남규리는 11일 유튜브 예능 프로그램 ‘트루만쇼’에 출연해 코미디언 이용진과 함께 과거 연애 관련 이야기를 나눴다.그는 세 명이 동시에 대시를 해온 적이 있다며 “각각 다른 분이었는데 연락이 왔다. 생일이어서 대시를 하더라”고 전했다.이어 “회사까지 찾아오거나 집 앞에 왔다”고 덧붙였다.또 “저를 위한 노래를 만들어 주거나 차에 이벤트를 하거나 너무 비싼 명품을 사줘서 돌려보낸 적도 있다”고 설명했다.이용진이 “셋 중 한 명과 사귈 마음이 있었느냐”고 묻자 남규리는 “없었다”고 선을 그었다.그는 “그때 제가 너무 일에 빠져 있었다. 일 말고는 재미가 하나도 없었다. 지금이랑 똑같다”고 밝혔다.이용진이 당시 고백했던 이들의 근황을 궁금해하자 남규리는 “잘 살고 있다. 성공도 했다. 유명한 분들로 거듭났다”고 말했다.김민지 기자