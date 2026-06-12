“본인 만족하려고 에로물 찍는 감독들” 여배우 충격 폭로

배우 이미숙이 과거 에로물 촬영 관련 비한인드를 전했다. 유튜브 채널 ‘숙스러운 미숙씨’ 캡처

배우 이미숙이 과거 에로물 촬영 관련 비한인드를 전했다. 유튜브 채널 ‘숙스러운 미숙씨’ 캡처

배우 이미숙이 과거 에로물 촬영 관련 비하인드를 전했다.12일 이미숙의 유튜브 채널 ‘숙스러운 미숙씨’에는 ‘촬영 끝나면 클럽 갔다(?) 이미숙의 그 시절 디스코썰 대방출(40년 만의 남한산성)’이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이미숙은 작품 대본과 관련한 이야기를 하면서 “에로물 같은 경우는 (대본을) 상세하게 안 쓴다”고 말했다.그는 에로물 대본에는 ‘산장에 갔다. 활활 타오르는 불’과 같은 묘사만 있다고 설명하며 “그러면 활활 타오르는 불을 찍기 전까지의 과정이 버라이어티하다. 그거 때문에 현장에서 수없이 다투는 것”이라고 했다.이어 “‘감독님 이건 수위가 어느 정도냐’라고는 물어본다”며 “근데 그걸 자세하게 얘기해주지 않는다. 그리고 현장 가면 달라지니까 거기서 촬영하느니 마느니 그런 게 되게 많았다”고 밝혔다.그러면서 “촬영하다가 배우가 못한다고 나가서 한참 기다리는 경우도 있다”며 “감독이 포기하든지 배우가 포기하든지”라고 덧붙였다.이미숙은 “자기들 만족하느라고 (에로물을) 찍은 감독들도 있었다”며 불순한 의도로 촬영하는 감독도 있었다고 해 충격을 자아내기도 했다.온라인뉴스부