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고우림 “‘♥김연아’, 신체 기능 남달라” 놀란 이유

이보희 기자
입력 2026 06 15 23:23 수정 2026 06 15 23:23
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포레스텔라 고우림이 아내인 ‘피겨퀸’ 김연아의 근황을 전했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
포레스텔라 고우림이 아내인 ‘피겨퀸’ 김연아의 근황을 전했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


포레스텔라 고우림이 아내인 ‘피겨퀸’ 김연아가 비범하다고 고백해 눈길을 끌었다.

15일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 그룹 포레스텔라 멤버 손태진, 조민규, 고우림이 출연해 MC 신동엽, 정호철을 만났다.

이날 손태진은 김연아의 피겨스케이팅 선수 시절을 회상하며 “노래나 음악에 대한 깊이가 남다른 게 음악을 선정하는 게 좀 다르더라. 정말 좋아하는 노래 중 하나가 ‘어릿광대를 보내주오’인데, 어떻게 그 노래를 선곡할 생각을 했지?”라며 감탄했다.

이어 “(보통은) 뭔가 좀 자극적이고 그런 걸 많이 하다 보니까”라며 “그런데 늘 클래식과 접점이 있던 선곡이라서 ‘음악에 대한 깊이 남다르구나’ 느꼈다”고 말했다.

이를 들은 고우림은 아내 김연아를 떠올리며 “사람이 갖고 있는 재능이라든지 신체 기능적인 이런 모든 게 평범한 사람보다 좀 더 위에 있는 것 같다”고 밝혔다.

그러면서 “감기 같은 것도 잘 안 걸리고, 되게 건강하다. 회복도 빠르고”라면서 은퇴 후 근황도 언급했다.

포레스텔라 고우림이 아내인 ‘피겨퀸’ 김연아의 근황을 전했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처
포레스텔라 고우림이 아내인 ‘피겨퀸’ 김연아의 근황을 전했다. 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처


그는 김연아에 대해 “은퇴하고 관리를 엄청나게 하진 않지만 튼튼하게 신체를 잘 유지하고 있다. 되게 건강하다”고 전했다.

이에 신동엽은 “다르겠지. 세계 1등인데”라며 고개를 끄덕였다.

한편 김연아는 2010년 밴쿠버 동계올림픽 금메달, 2014년 소치 동계올림픽 은메달 등을 획득했다. 현역 은퇴 후에도 다양한 활동을 이어가며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

김연아와 고우림은 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다.

이보희 기자
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