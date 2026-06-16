“결혼 늦어진 이유 있다”…배우 고준희, 의외의 결정사 점수

배우 고준희. 고준희 인스타그램 캡처

배우 고준희의 결혼정보회사 점수가 공개돼 눈길을 끈다. MBN ‘남의 집 귀한 가족’

배우 고준희의 결혼정보회사 점수가 공개돼 눈길을 끈다.16일 방송되는 MBN 새 가족 관찰 리얼리티 ‘남의 집 귀한 가족’에서는 결혼정보회사를 둘러싼 생각 차이부터 결혼관까지, 고준희와 그의 부모님이 팽팽하게 맞서는 모습이 그려진다.이날 방송에서는 고준희의 결혼 상대를 찾기 위해 결혼정보회사를 몰래 방문한 부모님의 이야기가 공개된다.부모님은 상담 과정에서 고준희의 이상형을 밝혔다. 키와 외모는 물론 배우 손석구 같은 스타일을 선호한다는 이야기에 스튜디오에서 이를 지켜보던 이수근은 “결혼이 늦어지는 이유가 있었다”라고 말해 웃음을 자아냈다.고준희의 결혼정보회사 매칭 점수와 등급도 공개된다.고준희의 큰 키와 화려한 외모가 오히려 감점 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 나온 가운데, 고준희는 예상 밖 결과에 특유의 솔직한 반응을 보인 것으로 전해진다.고준희 가족의 이야기는 16일 오후 9시 50분 방송되는 MBN ‘남의 집 귀한 가족’에서 만나볼 수 있다.온라인뉴스부