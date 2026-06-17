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“진이 두 명인 줄”…BTS 진 친형 얼굴 최초로 공개됐다

입력 2026 06 17 06:29 수정 2026 06 17 06:29
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유튜브 ‘정준하하하!’ 캡처
유튜브 ‘정준하하하!’ 캡처


방탄소년단(BTS) 멤버 김석진(진)의 친형이 공개돼 화제를 모으고 있다.

지난 16일 공개된 유튜브 채널 ‘정준하하하’ 영상에는 방송인 정준하가 기획한 ‘주나투어 시즌5’ 여행기가 담겼다.

이날 여행에는 가수 정기고를 비롯해 다양한 분야의 인물들이 함께한 가운데, 진의 친형 김석중 씨가 깜짝 등장해 눈길을 끌었다.

정준하는 김석중 씨를 소개하며 “동생이 BTS 진”이라고 밝혔고, 김석중 씨는 수줍은 미소로 인사를 건넸다.

영상이 공개된 뒤 온라인에서는 “형제라 바로 알겠다” “진과 분위기가 닮았다” “훈훈한 형제” 등의 반응이 이어졌다. 특히 또렷한 이목구비와 부드러운 인상이 진을 떠올리게 한다는 반응이 많았다.

한편 김석중 씨는 식당을 운영하는 사업가로 알려져 있다. 진은 지난 2020년 형의 결혼식에서 직접 사회를 맡아 남다른 형제애를 보여 화제를 모은 바 있다.

온라인뉴스부
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