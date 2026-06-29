“이혼 아니면 임신”…린, 이수와 이혼 발표에 윤종신 반응

SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 방송화면

가수 린이 이혼 사실을 주변에 처음 알렸던 당시를 떠올리며 윤종신의 뜻밖의 반응을 공개했다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 린이 가수 백지영과 만나 진솔한 이야기를 나누는 모습이 그려졌다.이날 두 사람은 가족과 결혼에 대한 이야기를 나누던 중 자연스럽게 이혼에 관한 대화로 이어졌다.백지영은 “부부라는 건 정말 신비롭고 신성한 관계인 것 같다”며 “그래서 지킬 수 없을 만큼 힘든 것도 맞지만, 헤어지는 건 그보다 훨씬 더 어려운 일인 것 같다. 네가 그 얘기를 했을 때 정말 많이 힘들었겠다고 생각했다”고 말했다.이에 린은 이혼 사실을 처음 지인들에게 털어놨던 순간을 회상했다.린은 “언니에게 가장 먼저 이야기하려고 ‘불후의 명곡’ 녹화를 마치고 달려갔는데, 그 자리에 윤종신 오빠와 김범수 오빠도 있었다”고 밝혔다.이어 “언니한테만 조용히 말하려고 했는데 언니가 ‘세진이(린 본명)가 할 얘기가 있대’라고 먼저 말해버렸다”고 웃으며 당시를 떠올렸다.그러자 윤종신은 곧바로 “할 얘기 있는 거면 이혼 아니면 임신인데”라고 말했고, 린은 결국 이혼 사실을 털어놓게 됐다고 전했다.린은 “다들 너무 자연스럽게 그 순간을 넘겨줬다”며 “누군가에게 공식적으로 말한 것만으로도 마음이 한결 편해졌다”고 당시를 회상했다.한편 린은 지난해 가수 이수와 이혼했다. 두 사람은 2014년 결혼해 약 11년 동안의 결혼 생활을 마무리했다.온라인뉴스부