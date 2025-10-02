김나영, ♥마이큐와 재혼 발표 영상 돌연 ‘삭제’…무슨일?

방송인 김나영이 가수 마이큐와 결혼을 발표했다. 김나영 유튜브 캡처

김나영 인스타스토리

방송인 김나영이 가수 겸 화가 마이큐와의 재혼 소식을 전했다가 이를 담은 유튜브 영상을 돌연 삭제했다.김나영은 1일 자신의 유튜브 채널 ‘노필터티비’를 통해 “GDJ 여러분께 제일 먼저 전해요”라는 제목의 영상을 공개했다. 영상 속에서 그는 두 아들에게 마이큐와의 결혼 사실을 직접 알리며 재혼 소식을 전했다.김나영은 2019년 이혼 후 두 아들을 홀로 키워왔으며, 2021년부터 마이큐와 공개 열애를 이어왔다. 공개 연애 4년 만의 재혼 발표에 팬들의 축하가 쏟아졌다.그러나 영상은 업로드 직후 삭제됐다. 김나영은 자신의 개인 계정을 통해 “시스템 오류로 내일 오전 점검 후 재업로드할 예정”이라고 설명하며 “너무 많은 응원과 축하 감사드린다”고 전했다.삭제에도 불구하고 그의 계정에는 “아름다운 가족의 모습에 마음이 찡했다” “앞날에 축복만 가득하길 바란다” 등 응원 댓글이 이어지고 있다.뉴스24