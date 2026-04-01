은퇴 후 잠적했는데…조진웅, 말레이시아서 ‘이런 모습’ 포착
입력 2026 04 01 13:33 수정 2026 04 01 13:33
은퇴를 선언한 배우 조진웅의 말레이시아 목격담이 전해졌다.
매체 더팩트는 최근 공식 채널 영상을 통해 조진웅의 근황을 보도했다.
보도에 따르면 조진웅은 지난해 12월 소년범 논란 이후 활동을 중단하고 외부 일정은 물론 지인들과의 연락도 끊은 채 지내온 것으로 알려졌다.
이런 가운데 말레이시아에서 조진웅을 봤다는 목격담이 등장했다. 현지 교포는 “빠르게 스쳐 지나가 사진이나 영상은 남기지 못했다”고 전한 것으로 알려졌다.
조진웅은 지난해 과거 범죄 이력과 관련한 폭로가 나오며 논란에 휩싸였다. 이에 대해 “저의 과거 불미스러운 일로 실망을 드린 점 사과드린다”며 “모든 활동을 중단하고 배우의 길에 마침표를 찍겠다”고 밝히며 은퇴를 선언했다.
한편 조진웅은 tvN 드라마 ‘두 번째 시그널’ 촬영을 마친 상태였으나, 해당 논란 여파로 공개 여부는 불투명한 상황이다.
온라인뉴스부
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