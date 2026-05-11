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‘환승연애4’ 또 ♥현커 탄생?…최윤녕, 조유식과 열애설에 입 열었다

입력 2026 05 11 17:40 수정 2026 05 11 17:47
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최윤녕 인스타그램 캡처
최윤녕 인스타그램 캡처


‘환승연애4’ 출연자 최윤녕이 조유식과의 열애설을 직접 해명했다.

최윤녕은 11일 자신의 인스타그램을 통해 조유식과의 열애설을 언급하며 “진짜 가족끼리 그러는 거 아니다”라고 밝혔다.

최윤녕과 조유식은 지난 1월 공개를 마친 티빙 오리지널 예능 ‘환승연애4’에 출연했다.

조유식 인스타그램 캡처
조유식 인스타그램 캡처


최근 온라인 커뮤니티에서는 조유식과 최윤녕이 비슷한 장소에서 찍은 사진들을 올렸다는 것을 근거로 두 사람의 열애설을 제기해 눈길을 끌었다.

이와 관련해 최윤녕은 “저희 사이에는 로맨스 대신 전우애만 가득하다”고 강조했다.

이어 “오해는 이제 그만”이라며 “소문은 진짜가 아니다, 이제 유식이랑 저랑 그만 엮어주시고 제게 남자친구 후보를 추천해 주시는 건 어떨까요?”라고 덧붙였다.

그러면서 “다들 오해하시는데, 저도 알고 보면 상처받고 여리다”라며 “루머보다는 예쁜 응원 한마디가 더 소중하다”고 전했다.

최윤녕 인스타그램 캡처
최윤녕 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
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