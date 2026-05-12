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“삼성전자 8만원에 사서 ‘이때’ 팔아”…장성규, 주식 실패 공개

입력 2026 05 12 17:41 수정 2026 05 12 17:41
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방송인 장성규 인스타그램 캡처
방송인 장성규 인스타그램 캡처


방송인 장성규가 주식 투자 실패담을 공개했다.

장성규는 12일 소셜미디어(SNS)에 “‘ㅅ’을 꺼냈지만 센스 있는 동생이라 박제. 아름다운 마무리다. 우리 모두의 인생이 우상향이길”이라는 글과 함께 한 팬과 나눈 대화를 공개했다.

한 팬은 장성규에게 “형 삼성전자 지금이야?”라고 물었다.

이에 장성규는 “8만원에 사서 6만원에 팔았다”고 고백했다.

그러면서 “삼전(삼성전자)의 ‘ㅅ’도 꺼내지 말아라”고 덧붙였다.

해당 팬은 “알겠어. ‘ㅅ’ㅓㅇ규형. 형의 주가는 항상 우상향일 거야. 응원해”라고 재치 있게 답했다.

방송인 장성규 인스타그램 캡처
방송인 장성규 인스타그램 캡처


삼성전자는 최근 단기간 내 큰 폭으로 상승한 가운데, 이날은 전일 대비 6500원(2.28%) 하락한 27만 9000원에 거래를 마쳤다.

온라인뉴스부
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