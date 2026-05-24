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신지 남편 문원, CCTV 11대 논란 해명…“신지 안전 위해 그대로 둔 것”

입력 2026 05 24 11:15 수정 2026 05 24 11:16
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문원 인스타그램, 박슬기 인스타그램
문원 인스타그램, 박슬기 인스타그램


가수 신지의 남편 문원이 신혼집에 설치된 다수의 폐쇄회로(CC)TV를 둘러싼 관심에 직접 해명했다.

문원은 23일 인스타그램을 통해 “집 밖에 CCTV가 많은 건 전 집주인분이 설치해 둔 것을 저희가 그대로 인수했기 때문”이라며 “신지씨 안전을 위해 현재도 그대로 사용하고 있다”고 밝혔다.

앞서 전날 방송된 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 신지와 문원 부부의 신혼 일상이 공개된 가운데 집 안팎을 비추는 CCTV 11대가 포착됐다.

출연진이 CCTV에 대해 묻자 신지는 “단독주택 보안을 위해 남편이 전 집주인에게 양도받은 것”이라고 설명했다.

신지와 문원은 3층 단독주택을 신혼집으로 쓰고 있다. 신지는 앞선 방송에서 “집이 3층이라 무전기를 사용하게 됐다”고 말한 바 있다.

방송 직후 온라인에서 CCTV 개수와 보안 시스템에 대한 관심이 이어지자 문원이 SNS를 통해 직접 해명에 나선 것으로 보인다.

신지와 문원은 지난 2일 결혼식을 올렸다.

온라인뉴스부
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