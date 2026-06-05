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효민, 베트남 생일파티…‘티아라 쓴 공주님’

강경민 기자
입력 2026 06 05 17:20 수정 2026 06 05 17:20
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사진=효민 인스타그램 캡처
사진=효민 인스타그램 캡처


그룹 티아라 출신 효민이 베트남 현지에서 개최된 생일 기념 팬 미팅 현장을 공유했다.

효민은 4일 자신의 인스타그램에 “생일자 하고픈 거 다 했던 2026 생일 팬 미팅”이라는 글과 함께 현장을 담은 짧은 영상 및 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 콘텐츠 속 그는 현지 팬들이 준비한 축하 속에서 특별한 하루를 만끽하는 모습이었다.

그는 어깨라인이 드러나는 은색 튜브톱 드레스와 블랙 튜브톱 드레스를 입고 우아한 모습으로 등장했다. 여기에 화려하게 반짝이는 티아라를 착용해 생일의 주인공임을 뽐냈다.

사진=효민 인스타그램 캡처
사진=효민 인스타그램 캡처


이날 행사에서 효민이 감미로운 노래를 부르며 무대 위로 등장하자 객석을 가득 채운 베트남 현지 팬들은 일제히 슬로건을 흔들며 뜨거운 환호성으로 그를 맞이했다. 그는 팬들의 오랜 기다림에 보답하듯 서툰 실력이지만 진심을 담은 베트남어로 직접 인사를 건네며 현장 분위기를 훈훈하게 달궜다.

한편, 효민은 2009년 걸그룹 ‘티아라’의 멤버로 데뷔해 ‘롤리폴리’, ‘러비더비’ 등 히트곡을 남겼다. 이후 2025년 10살 연상의 금융인과 결혼해 가정을 꾸렸으며, 현재는 가수 활동과 더불어 개인 사업가로 활동하고 있다.

사진=효민 인스타그램 캡처
사진=효민 인스타그램 캡처


강경민 기자
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