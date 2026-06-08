“선동열 맞아?” 25kg 빼고 몰라보게 변했다…오승환도 ‘깜짝’

유튜브 ‘오승환’ 캡처

선동열 전 야구 국가대표팀 감독이 25kg 감량에 성공한 근황을 공개했다. 오랜만에 스승을 만난 오승환도 “더 젊어지셨다”며 놀라움을 감추지 못했다.오승환은 지난 6일 자신의 유튜브 채널 ‘오승환 FINAL BOSS(파이널 보스)’를 통해 선동열 전 감독과 만난 영상을 공개했다.두 사람은 최근 한국농아인야구소프트볼연맹이 주최·주관하고 OK저축은행, KT 위즈, 대상웰라이프가 후원한 ‘제15회 선동열배 OK 전국농아인야구대회’에서 재회했다. 이날 오승환은 시구를, 선동열 전 감독은 시타를 맡았다.영상에서 오승환은 선동열 전 감독을 보자마자 “더 젊어지셨다”고 말했다. 이에 선동열 전 감독은 웃으며 “스트레스 받을 일이 없으니까 더 좋다”고 답했다.이어 “삼성 감독 시절에는 몸무게가 110kg까지 나갔다”며 “지금은 85kg까지 빼서 몸이 훨씬 가볍고 좋다”고 밝혔다.선동열 전 감독은 삼성 라이온즈 제12대 감독으로 부임해 재임 기간 한국시리즈 우승 2회와 준우승 1회를 기록하며 팀 전성기를 이끌었다.특히 부임 첫해 신인드래프트에서 지명한 오승환을 적극 기용하며 KBO리그를 대표하는 마무리 투수로 성장시켰다.오승환은 데뷔 시즌 61경기에 등판해 10승 1패 16세이브 11홀드 평균자책점 1.18을 기록하며 신인왕에 올랐다. 이후 삼성의 뒷문을 책임하며 리그를 대표하는 마무리 투수로 자리매김했다.오승환은 일본프로야구 한신 타이거스와 미국 메이저리그 세인트루이스 카디널스, 토론토 블루제이스, 콜로라도 로키스 등을 거친 뒤 KBO리그로 복귀했다. 지난해 시즌을 끝으로 현역 생활에 마침표를 찍었다.한편 팬들은 25kg 감량으로 한층 날렵해진 선동열 전 감독의 모습에 놀랍다는 반응을 보이고 있다.온라인뉴스부