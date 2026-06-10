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제니, 개미 허리 드러낸 파격 의상 ‘뉴욕 핫걸’

강경민 기자
입력 2026 06 10 10:35 수정 2026 06 10 10:35
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사진=제니 인스타그램 캡처
사진=제니 인스타그램 캡처


그룹 ‘블랙핑크’의 멤버 제니가 미국 뉴욕을 달군 글로벌 음악 축제 비하인드 사진을 공개했다.

제니는 9일 자신의 인스타그램에 “내 첫 거버너스 볼은 완전 미쳤다”라는 영문 소감과 함께 현장의 열기가 고스란히 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

그는 이어 “뉴욕 정말 고맙다. 함께한 팀원들은 나에게 엄청난 에너지를 준다. 이 여정을 가능하게 해준 크루원들에게 고마움을 전한다. 우리의 여정은 이제 막 시작했다”며 무대를 성공적으로 마친 벅찬 감동을 드러냈다.

이어 추가로 올린 게시물에는 “나에게 너무 특별한 하루”라는 글을 덧붙이며 무대 위에서 열정적으로 공연을 펼치는 모습과 백스테이지에서의 자연스러운 모습을 함께 공유했다.

사진=제니 인스타그램 캡처
사진=제니 인스타그램 캡처


사진=제니 인스타그램 캡처
사진=제니 인스타그램 캡처


공개된 사진 속 제니는 탄탄한 개미허리가 고스란히 드러나는 과감한 스타일링을 선보였다. 그는 가슴 라인이 깊게 파인 크롭톱에 데님 체크무늬 스커트를 착용해 세련된 룩을 완성했다. 여기에 빈티지한 감성의 카키색 크롭 재킷을 걸쳐 힙하면서도 스타일리시한 분위기를 한층 배가시켰다.

백스테이지 사진에는 동고동락한 크루원들과 함께 찍은 기념사진도 포함됐다. 그는 손으로 하트를 그리거나 댄서 및 스태프들을 따뜻하게 끌어안는 등 남다른 동료애를 보여줬다.

한편 제니는 지난 7일(현지시간) 미국 뉴욕 플러싱 메도스 코로나 파크에서 개최된 대형 음악 페스티벌 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’에 솔로 헤드라이너로 무대에 올랐다.

사진=제니 인스타그램 캡처
사진=제니 인스타그램 캡처


강경민 기자
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