서인영, 재혼 발표 후 ‘겹경사’…출산 계획까지 밝혔다

“드디어 워터밤 연락 왔다”…결혼 후에도 활동 계속

유튜브 ‘개과천선 서인영’ 캡처

가수 서인영이 재혼 발표 이후에도 활발한 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다. 특히 여름 음악 축제 ‘워터밤’ 출연 가능성도 언급해 눈길을 끌었다.서인영은 최근 자신의 유튜브 채널에 공개된 영상에서 예비 남편에 대한 생각과 결혼 심경을 솔직하게 털어놨다.그는 예비 남편에 대해 “예전에는 티키타카가 잘 맞고 웃긴 사람을 좋아했는데 지금의 남자친구는 진중한 스타일”이라며 “처음에는 오히려 거리를 두려고 했지만 진중한 모습에 더 끌렸다”고 말했다.이어 “이 사람과 결혼해도 괜찮겠다는 생각이 들었다”며 애정을 드러냈다.결혼 소식이 알려진 뒤 예비 신랑의 이름과 직장 등이 공개된 데 대해서는 아쉬움을 나타냈다. 서인영은 “속상했지만 남자친구가 ‘너를 위해서라면 괜찮다. 스트레스 받지 말라’고 말해줬다”며 “이런 성향의 사람을 만난 건 처음”이라고 밝혔다.재혼을 둘러싼 일부 악성 댓글에 대해서도 솔직한 반응을 보였다. 그는 “‘이번엔 몇 개월 가나 보자’는 댓글도 봤다”며 웃어 보인 뒤 “이번에는 정말 잘 살아보려고 노력하겠다”고 말했다.또 “내가 바람을 피워서 이혼한 것도 아니다”라며 “앞으로도 일 열심히 하고 팬들과 소통을 계속 이어갈 것”이라고 강조했다.특히 “결혼했다고 워터밤 못 가냐”며 “아기가 있는 것도 아니고, 지금은 아기 계획도 없다”고 밝혔다. 영상 자막에는 ‘드디어 워터밤 연락이 왔다’는 내용도 함께 공개됐다.서인영은 “지금은 일하는 것에 만족하고 있다”며 “출산 계획 역시 앞으로 차근차근 생각해 볼 문제”라고 덧붙였다.온라인뉴스부